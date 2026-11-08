O Barcelona impediu o argentino Diego Simeone de assumir isoladamente uma marca histórica inédita no Campeonato Espanhol.

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 na partida que reuniu as duas equipes nesta noite no estádio Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol.

Simeone esperava conquistar a vitória para assumir sozinho a liderança entre os treinadores com mais vitórias na história do Campeonato Espanhol.

Na rodada passada, após a vitória sobre o Levante por 2 a 0, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, chegou à vitória de número 344 em um total de 565 partidas que o treinador comandou à frente dos Colchoneros no Campeonato Espanhol.

Simeone empatou com o Atlético de Madrid em 123 confrontos, enquanto o treinador sofreu 98 derrotas em jogos do Campeonato Espanhol.

Simeone igualou a marca de Luis Aragonés, que consiste em conquistar a vitória em 344 partidas, mas ao longo de 756 confrontos, tornando-se o treinador com o maior número de vitórias na história da competição.

Simeone esperava a vitória desta noite sobre o Barcelona para elevar seu saldo a 345 vitórias e sentar-se sozinho no trono do maior vencedor da história do Campeonato Espanhol, mas o Barcelona adiou esse sonho.

Vale lembrar que Aragonés comandou muitos clubes de La Liga, com destaque para Barcelona, Atlético de Madrid (várias vezes) e Real Betis.