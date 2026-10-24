As ofertas dos grandes clubes da Europa já não são suficientes para abrir as portas de saída a Vitinha, depois de ele ter se tornado um dos principais meio-campistas do mundo sob o comando de Luis Enrique. Apesar do interesse de Real Madrid, Barcelona e clubes da Premier League inglesa, o Paris Saint-Germain parece determinado a manter seu craque português, que, por sua vez, não demonstra qualquer desejo de deixar a capital francesa.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", o Paris Saint-Germain descarta abrir mão de Vitinha, de 26 anos, cujo contrato vai até junho de 2029. Também se diz que o jogador se sente à vontade no elenco e almeja continuar conquistando títulos com a camisa do clube parisiense.

O relatório acrescentou que Jorge Mendes, agente do jogador, recusou possíveis propostas em respeito ao desejo de seu cliente de permanecer no Paris, enquanto os dirigentes do Real Madrid veem Vitinha como uma adição ideal ao meio-campo, sem ter dado passos concretos para contratá-lo até o momento.

O valor de mercado de Vitinha é estimado em cerca de 140 milhões de euros, depois de ele ter consolidado sua posição como peça fundamental no sistema de Luis Enrique, graças à sua técnica e à sua capacidade de controlar o ritmo do jogo e fazer a diferença nas grandes partidas, especialmente na Liga dos Campeões.

Apesar dos rumores que falam da existência de um acordo amigável que poderia facilitar sua saída, o contrato do jogador não inclui cláusula de rescisão, e não há indícios claros de sua intenção de acionar qualquer opção de transferência. Além disso, sua forte relação com Luis Enrique representa um fator adicional que favorece sua permanência no Paris Saint-Germain.



