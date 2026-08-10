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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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O sonho adiado de Mourinho: astro do Real Madrid congela a transferência aguardada

Mercado da bola
Real Madrid
J. Mourinho
Y. Diomande
S. Diomande
M. Cucurella
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
E. Camavinga
R. Asencio
La Liga
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O que o português está fazendo?

O clube merengue viveu uma janela de transferências de verão sem precedentes, marcada por intensa movimentação de entradas e saídas, já que reforçou seu elenco com 6 novos jogadores, enquanto se despedia de um grande número de atletas, sobretudo egressos de sua célebre academia, num passo que integra um ambicioso projeto de reconstrução da equipe.

Juntaram-se às fileiras do Real Madrid Diomande, Cucurella, Espai, Dumfries e Konaté, além da contratação mais destacada, com a chegada do astro português Bernardo Silva.

Entretanto, o fracasso na contratação de Rodri, que era visto como a pedra angular do projeto de renovação, lançou uma sombra sobre o clima em Valdebebas e deixou uma sensação de que algo ficou incompleto.

Mourinho aponta para o fechamento das transferências

As declarações do técnico português José Mourinho indicaram que a diretoria do clube pretende encerrar suas movimentações no mercado de transferências, já que ele afirmou, após o confronto contra o Ferencváros, que trabalhará com um elenco "enxuto", composto por apenas 20 jogadores titulares.

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Mourinho, ao falar sobre Bernardo Silva, revelou uma das principais lacunas de que a equipe ainda sofre, dizendo: "Notei, durante a partida, sua falta da força física necessária, o que me levou a deslocá-lo para a posição de armador, enquanto escalei o jovem Cestero para reforçar a estabilidade naquela posição."

Duas necessidades pendentes

O Real Madrid enfrenta uma necessidade urgente de reforçar duas posições vitais: a primeira no meio-campo defensivo e a segunda no eixo da defesa, com um jogador canhoto, especialmente após o gol que a equipe sofreu diante do Ferencváros em razão de um desentendimento entre Huijsen e Rüdiger.

Mas a conclusão de qualquer uma das duas contratações está intimamente ligada à saída de alguns jogadores. Na linha defensiva, Raúl Asencio parece o principal candidato a deixar o clube, porém sua lesão dificultou a conclusão da transferência que abriria as portas para a contratação de um zagueiro mais experiente, com destaque para Bastoni, zagueiro central da Inter de Milão e a opção preferida de Mourinho.

Camavinga recupera o brilho

Já no meio-campo, a equação é mais complexa. Eduardo Camavinga era considerado o elo mais fraco, mas sua atuação de destaque na Hungria devolveu a confiança em um jogador que sofreu duras críticas na temporada passada, especialmente após sua catastrófica expulsão diante do Bayern de Munique, que contribuiu para a eliminação da equipe.

Mourinho insiste em conceder ao francês uma nova oportunidade, sobretudo porque o jogador não deseja sair, e o clube não encontrou um comprador disposto a pagar o valor exigido, que supera os 60 milhões de euros.

Assuntos pendentes

Diversos outros assuntos se entrelaçam nos últimos dias da janela de transferências. Levantou-se a polêmica em torno do futuro de Thiago Pitarch após ele sofrer uma lesão precoce logo em seu retorno aos treinamentos e, apesar do interesse do clube inglês Fulham, o plano é mantê-lo.

Por outro lado, o talento brasileiro Endrick recusa aceitar um segundo empréstimo, enquanto Ceria, que chegou do time reserva do Sevilla em janeiro passado, mantém seu brilho durante a pré-temporada, o que o torna uma opção promissora entre os planos.

O clube se movimenta com cautela

Com a aproximação do encerramento da janela de transferências, a diretoria do Real Madrid pretende lidar com extrema cautela com quaisquer oportunidades que possam surgir, seguindo a mesma linha adotada no início da temporada, na tentativa de concluir o projeto de renovação sem colocar em risco a estabilidade financeira ou técnica da equipe.

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