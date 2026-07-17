O segredo revelado após a Copa do Mundo... Guardiola aceitou treinar a seleção da Inglaterra

Reportagens da imprensa revelaram que o espanhol Pep Guardiola, ex-técnico do Manchester City, havia chegado a um acordo verbal para assumir o comando da seleção inglesa, antes da nomeação do alemão Thomas Tuchel para o cargo.

O nome de Guardiola havia sido fortemente associado à liderança dos “Três Leões” quando Gareth Southgate decidiu deixar o cargo há dois anos; embora o técnico espanhol não tenha descartado totalmente essa possibilidade na época, ele acabou optando por renovar seu contrato com o Manchester City no meio da temporada de 2024-2025.

De acordo com o que foi divulgado pela rede internacional “The Athletic”, Guardiola já havia dado um consentimento verbal aos dirigentes da Federação Inglesa de Futebol, antes de voltar atrás em sua decisão; uma reviravolta que levou a diretoria da federação a direcionar seus esforços para a contratação de Tuchel.

A Federação Inglesa havia anunciado a nomeação de Tuchel como novo técnico da seleção em outubro de 2024, mas ele só assumiu oficialmente o cargo no mês de janeiro seguinte, tendo como principal objetivo, na época, levar a seleção inglesa à final da Copa do Mundo neste verão.

No entanto, os sonhos dos “Três Leões” se esvaíram após a eliminação da Copa do Mundo nas semifinais, na sequência da derrota na última quarta-feira para a Argentina por 2 a 1, o que colocou Tuchel no centro de críticas severas devido à sua leitura tática e às substituições realizadas no segundo tempo; já que a equipe recuou para a defesa após abrir o placar contra a atual campeã, o que abriu espaço para a pressão argentina que resultou nos gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Apesar dos apelos de parte da torcida e dos críticos por sua demissão após essa derrota, Tuchel afirmou que pretende permanecer no cargo para comandar a Inglaterra no Campeonato Europeu “Euro 2028”, que será disputado em casa.

A esse respeito, Tuchel declarou: “Estou 100% comprometido, ainda há muito o que melhorar e estou mais do que feliz em fazer isso”.

Ele acrescentou: “Continuo acreditando que podemos impor melhor nosso estilo quando estamos com a posse de bola e mostrar a qualidade dos nossos jogadores. Essa excelência está dentro de nós, pois eu a percebo nos treinos durante cada concentração e também aqui na Copa do Mundo. Sinto que há um nível adicional que precisamos alcançar e elevar para conquistar o grande título”.

Nesse mesmo contexto, uma reportagem do “The Athletic” revelou a existência de uma cláusula secreta no contrato de Tuchel, que lhe concedia o direito de se desligar sem multa após a Copa do Mundo caso a Inglaterra não chegasse às quartas de final — a mesma cláusula que concedia à Federação Inglesa o direito de demiti-lo sob as mesmas condições.