As marcas da identidade da academia La Masia começaram a aparecer no estilo de jogo da seleção holandesa, comandada pelo técnico espanhol Xavi Hernández.

O jornal Marca noticiou que os jogadores da Holanda roubaram a cena durante o confronto com a Sérvia pela Liga das Nações da Europa, após executarem 30 passes sem perder a posse de bola por um minuto e meio, durante o segundo tempo, antes de Joshua Zirkzee marcar o gol da vitória.

A seleção da Holanda encerrou a Data Fifa na liderança de seu grupo, o segundo, na Liga das Nações da Europa, com 8 pontos.

O jornal Sport explicou, em uma reportagem, que Xavi optou por apostar em uma equipe mais dinâmica, que impõe seu estilo com a bola e abre as portas para oportunidades aos jogadores jovens, com Mex Meerdink sendo um dos nomes de maior destaque durante a Data Fifa.

Sua capacidade de fazer ajustes durante as partidas e assumir a responsabilidade quando as coisas não andam como o esperado também recebeu elogios positivos na imprensa holandesa.

Ainda há espaço para melhorias, especialmente para alcançar uma maior constância no desempenho e reforçar a solidez defensiva, mas o balanço geral na Holanda parece positivo.

Xavi obteve os resultados exigidos, deu oportunidade a caras novas e, o mais importante, começou a deixar sua marca própria com a seleção laranja.

Após esse primeiro teste, o técnico espanhol sai da Data Fifa com uma dose renovada de confiança e com a sensação de que seu projeto com a seleção da Holanda começou no caminho certo.



