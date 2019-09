O segredo do trio Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo? 'Eu era a peça que fazia funcionar', diz o francês

Remanescente no Real Madrid, o centroavante Karim Benzema diz que era a peça que fazia o trio formado por Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo funcionar

Karim Benzema, atacante do , crê que era fundamental no antigo setor ofensivo do clube, que contava também com Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Ele alega que era "a peça que fez tudo funcionar".

Ao lado de Bale e CR7, o francês formou o trio que ficou conhecido como 'BBC', que teve grande sucesso, conquistando quatro títulos da UEFA em cinco temporadas.

E Benzema falou abertamente sobre como o trio avançado trabalhou durante o período de ouro para os gigantes espanhóis.

Em entrevista à RMC Sport, o jogador de 31 anos disse: "Você tinha um foguete [Gareth] e um goleador [Cristiano Ronaldo], e então havia eu, a peça que fez tudo funcionar. Aqui, o finalizador foi Cristiano. Desempenhei um papel diferente. Para mim, ele foi o melhor marcador, mesmo jogando pelo lado esquerdo".

Benzema agora é visto como um dos líderes mais experientes no vestiário do Real Madrid, após se juntar aos Blancos, vindo do , por 31,5 milhões de libras há 10 anos.

O francês era um dos talentos mais promissores da Europa na época, atraindo o interesse do de Sir Alex Ferguson. Benzema marcou 66 gols em 148 jogos pelo clube de sua cidade natal.

Desde que chegou à capital espanhola, o atacante tem sido um componente essencial para o ataque de seu time, apesar de jogar com sete treinadores diferentes.

Benzema também disse que um de seus melhores momentos com a camisa do Real Madrid aconteceu na final da última temporada da Champions League contra o , quando ele aproveitou um erro de Loris Karius para abrir o placar.

Ele disse: "Eu precisava desse gol. Foi um dos melhores sentimentos que tive desde pequeno".