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No Brasil, Vinícius Júnior disse o que não conseguiu dizer em Madri. Uma confissão sincera abalou a torcida merengue e revelou um verão que não teve nada de normal: menos treinos, foco perdido e uma vida pessoal que virou tudo de cabeça para baixo.

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O que Vinícius quis dizer ao afirmar que não se cuidou neste verão? A pergunta virou assunto de todos na Espanha após as declarações recentes do astro brasileiro, nas quais ele falou sobre a queda de rendimento que vinha sendo alvo de críticas e disse: "Acabei treinando menos do que nos últimos anos".

O atacante do Real Madrid admitiu que não se preparou bem neste verão e que isso o afetou no início da temporada, mas a história completa vai além de simples treinos perdidos.

O jornalista espanhol Gonzalo Álvarez explicou, na rádio espanhola "Cadena SER", que o camisa 7 do Real Madrid esteve "muito disperso" nos últimos meses.

Em suas declarações, Álvarez afirmou: "Havia preocupação dentro do clube também porque a companheira dele vinha a Madri acompanhada de muitas pessoas, o que tirava a atenção do jogador".

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Não é a primeira vez que o jornalista comenta a vida pessoal de Vinícius Júnior. Em programas anteriores, ele já havia dito que o clube merengue estava preocupado com o atacante.

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Agora, ele explicou: "Foi um verão atípico para ele por causa da questão da renovação de contrato. Ele ficou muito decepcionado com o que aconteceu na Copa do Mundo, e suas férias de verão foram mais longas do que o normal".

E acrescentou: "Depois, ele se envolveu com a vida pessoal, viveu um relacionamento instável com a ex-companheira, de quem se separou há poucos dias, com direito a declarações públicas nas redes sociais".

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Ele prosseguiu: "Também havia certa preocupação dentro do clube porque a companheira dele viria a Madri acompanhada de muitas pessoas, o que acabou tirando a atenção do jogador".

Ao que parece, a vida de Vinícius fora de campo é motivo de grande preocupação para o clube, mas, depois da separação, as coisas começaram a voltar gradualmente aos trilhos, segundo Gonzalo Álvarez.

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Ele garantiu: "Agora o jogador está mais tranquilo. Leva uma vida mais organizada e em paz, mas é verdade que passou por um verão muito difícil nesse aspecto, estava muito disperso".

O que causa estranheza em Gonzalo Álvarez é o fato de Vinícius ter dado essas declarações no Brasil, aproveitando os jogos da seleção, e não em Madri. "Não acho que ele teria dado essas declarações à imprensa de Madri. Aqui, as pessoas o atacariam duramente. Ele está admitindo que não se cuidou durante o verão", disse.

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E completou: "O jogador do Real Madrid, que renovou contrato até 2032 por uma quantia enorme, exigindo receber um salário próximo ao de Mbappé, diz que não se cuidou o suficiente como jogador de futebol profissional e que não teve o desempenho que se espera de um jogador".

Vini volta nesta semana após o fim de sua suspensão de quatro jogos, depois de marcar quatro gols pela seleção de seu país, e encara um teste decisivo para provar que não é o mesmo jogador que se apresentou no Bernabéu em setembro.

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Ao fim de sua fala, Gonzalo Álvarez destacou: "Sou o primeiro a querer a volta do grande Vinícius, porque ele é um jogador incrível. Confio nele, assim como o restante do time".