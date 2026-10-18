O segredo da camisa rosa antes do início da partida entre Real Madrid e Sevilla

Os jogadores de Real Madrid e Sevilla entraram em campo com camisas rosas antes do confronto entre as duas equipes, na tarde deste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, durante a cerimônia de cumprimentos entre os times antes do início da partida.

Os atletas vestiram as camisas rosas em um gesto especial que carrega uma mensagem de conscientização, coincidindo com o Dia Mundial de Conscientização sobre o Câncer de Mama, celebrado em 19 de outubro de cada ano, segundo o jornal "Marca".

A iniciativa se insere na participação dos clubes espanhóis em campanhas de conscientização sobre o câncer de mama, já que o clube merengue já apoiou essas ações em ocasiões anteriores, aproveitando a grande popularidade que tem em todo o mundo para dar visibilidade a causas humanitárias e sociais.

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Câncer de Mama tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a doença e reforçar a importância do diagnóstico precoce e seu papel no aumento das chances de tratamento, além de apoiar os pacientes e destacar os esforços de prevenção e conscientização.

No aspecto esportivo, o Real Madrid entrou em campo ocupando a quarta colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 18 pontos, após conquistar 6 vitórias e sofrer duas derrotas nas primeiras 8 rodadas, em busca do triunfo diante do Sevilla antes do clássico contra o Barcelona no próximo domingo.



