O jornal espanhol "Marca" revelou, citando informações da imprensa brasileira, que Raphinha passou por uma cirurgia de remoção de um cisto sebáceo da orelha no último dia 26 de outubro, após o confronto do clássico contra o Real Madrid, o que explica sua aparição com um curativo de proteção ao redor da cabeça nas últimas partidas. O jogador havia sofrido, no início do mesmo mês, uma pancada na cabeça que provocou uma lesão em sua orelha esquerda, antes que a região afetada inchasse e lhe causasse dores intensas.
A rede "Globo Esporte" esclareceu que lidar com a lesão durante a temporada não foi fácil, uma vez que não era possível se limitar aos medicamentos analgésicos, o que fez com que as opções disponíveis se restringissem a drenar os líquidos acumulados de forma repetida ou recorrer à intervenção cirúrgica. No fim, Raphinha optou pela segunda solução e preferiu antecipar a realização da operação para não ser obrigado a desfalcar os próximos amistosos da seleção.
O Barcelona preferia que o jogador aproveitasse o atual período de parada das seleções para realizar a cirurgia, por considerá-la uma oportunidade adequada para a recuperação longe da pressão das partidas, mas Raphinha não estava disposto a abrir mão da participação com a seleção brasileira. Após a operação, o ponta desfalcou alguns treinos durante o período de cicatrização, antes de retornar a tempo de atuar por sua equipe, usando um curativo para proteger o local da cirurgia.
A lesão não impediu Raphinha de apresentar atuações ofensivas marcantes após seu retorno, já que marcou dois gols na vitória do Barcelona sobre o Alavés por 6 a 1, e depois fez outros dois gols diante do Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa, mantendo sua aparição com o curativo de proteção. Por outro lado, Carlo Ancelotti, treinador da seleção do Brasil, e sua comissão técnica valorizam a decisão do jogador de antecipar a data da cirurgia, por considerarem que essa medida ajudou a evitar sua ausência da seleção em seus últimos amistosos ao longo de 2026, contra o Japão e Singapura.
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Mas a decisão de Raphinha de se juntar à seleção provocou irritação nos meios de comunicação catalães, especialmente diante do receio de que ele sofra uma nova lesão durante o período de parada. Algumas vozes chegaram a criticar duramente o jogador, e um comentarista descreveu sua saída como uma "operação de assalto", pedindo que lhe fosse retirada a braçadeira de capitão, enquanto o jornalista David Sánchez questionou a utilidade de sua terceira convocação, diante das condições físicas pelas quais passa e dos riscos que poderiam decorrer de sua participação.
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Os receios do Barcelona se multiplicam por causa da longa viagem que o jogador fará com a seleção de seu país, que chega a cerca de 22 mil quilômetros entre ida e volta, em meio ao temor de que ele retorne ao clube lesionado novamente, depois de já ter sofrido com problemas físicos no período recente. A diretoria do Barcelona se mobilizou para entrar em contato com a Confederação Brasileira de Futebol a fim de coordenar o número de minutos que Raphinha jogará, e tentar reduzir o desgaste resultante das partidas e das viagens.
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Nesse contexto, Rodrigo Caetano, coordenador de seleções da Confederação Brasileira, afirmou que a comissão técnica acompanha a condição física dos jogadores em cooperação com seus clubes, dizendo: "Temos relatórios dos clubes e cobrimos todo o período de treinos. Vemos que Ancelotti e sua comissão técnica já acompanham os minutos de participação de todos os jogadores e o desgaste e o cansaço aos quais estão submetidos. Ele apenas apontou a necessidade de que isso continue para manter a melhor condição física possível. Para nós, o que importa é o que sabemos sobre o jogador e a confiança que temos nele, e o nível de comprometimento dele com a seleção é altíssimo." Essas declarações surgem na tentativa de tranquilizar o Barcelona quanto à gestão da participação de seu ponta nos próximos compromissos.
Espera-se que Raphinha mantenha a braçadeira de capitão do Brasil nos dois amistosos, diante da ausência de Marquinhos, ainda que a comissão técnica estude a possibilidade de fazer algumas mudanças nos portadores da braçadeira e impor um sistema de rodízio.