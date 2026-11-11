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A faixa com que Raphinha, astro do Barcelona, apareceu nas últimas partidas não foi apenas uma medida preventiva passageira, mas esconde por trás os detalhes de uma decisão médica que ele tomou, devido ao seu desejo de atender ao chamado da seleção do Brasil, apesar de o clube catalão preferir adiá-la para a atual data Fifa, a fim de evitar expor seu jogador a quaisquer pressões adicionais durante a temporada.

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O jornal espanhol "Marca" revelou, citando informações da imprensa brasileira, que Raphinha passou por uma cirurgia de remoção de um cisto sebáceo da orelha no último dia 26 de outubro, após o confronto do clássico contra o Real Madrid, o que explica sua aparição com um curativo de proteção ao redor da cabeça nas últimas partidas. O jogador havia sofrido, no início do mesmo mês, uma pancada na cabeça que provocou uma lesão em sua orelha esquerda, antes que a região afetada inchasse e lhe causasse dores intensas.

A rede "Globo Esporte" esclareceu que lidar com a lesão durante a temporada não foi fácil, uma vez que não era possível se limitar aos medicamentos analgésicos, o que fez com que as opções disponíveis se restringissem a drenar os líquidos acumulados de forma repetida ou recorrer à intervenção cirúrgica. No fim, Raphinha optou pela segunda solução e preferiu antecipar a realização da operação para não ser obrigado a desfalcar os próximos amistosos da seleção.

O Barcelona preferia que o jogador aproveitasse o atual período de parada das seleções para realizar a cirurgia, por considerá-la uma oportunidade adequada para a recuperação longe da pressão das partidas, mas Raphinha não estava disposto a abrir mão da participação com a seleção brasileira. Após a operação, o ponta desfalcou alguns treinos durante o período de cicatrização, antes de retornar a tempo de atuar por sua equipe, usando um curativo para proteger o local da cirurgia.

A lesão não impediu Raphinha de apresentar atuações ofensivas marcantes após seu retorno, já que marcou dois gols na vitória do Barcelona sobre o Alavés por 6 a 1, e depois fez outros dois gols diante do Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa, mantendo sua aparição com o curativo de proteção. Por outro lado, Carlo Ancelotti, treinador da seleção do Brasil, e sua comissão técnica valorizam a decisão do jogador de antecipar a data da cirurgia, por considerarem que essa medida ajudou a evitar sua ausência da seleção em seus últimos amistosos ao longo de 2026, contra o Japão e Singapura.

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Mas a decisão de Raphinha de se juntar à seleção provocou irritação nos meios de comunicação catalães, especialmente diante do receio de que ele sofra uma nova lesão durante o período de parada. Algumas vozes chegaram a criticar duramente o jogador, e um comentarista descreveu sua saída como uma "operação de assalto", pedindo que lhe fosse retirada a braçadeira de capitão, enquanto o jornalista David Sánchez questionou a utilidade de sua terceira convocação, diante das condições físicas pelas quais passa e dos riscos que poderiam decorrer de sua participação.

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Os receios do Barcelona se multiplicam por causa da longa viagem que o jogador fará com a seleção de seu país, que chega a cerca de 22 mil quilômetros entre ida e volta, em meio ao temor de que ele retorne ao clube lesionado novamente, depois de já ter sofrido com problemas físicos no período recente. A diretoria do Barcelona se mobilizou para entrar em contato com a Confederação Brasileira de Futebol a fim de coordenar o número de minutos que Raphinha jogará, e tentar reduzir o desgaste resultante das partidas e das viagens.

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Nesse contexto, Rodrigo Caetano, coordenador de seleções da Confederação Brasileira, afirmou que a comissão técnica acompanha a condição física dos jogadores em cooperação com seus clubes, dizendo: "Temos relatórios dos clubes e cobrimos todo o período de treinos. Vemos que Ancelotti e sua comissão técnica já acompanham os minutos de participação de todos os jogadores e o desgaste e o cansaço aos quais estão submetidos. Ele apenas apontou a necessidade de que isso continue para manter a melhor condição física possível. Para nós, o que importa é o que sabemos sobre o jogador e a confiança que temos nele, e o nível de comprometimento dele com a seleção é altíssimo." Essas declarações surgem na tentativa de tranquilizar o Barcelona quanto à gestão da participação de seu ponta nos próximos compromissos.

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Espera-se que Raphinha mantenha a braçadeira de capitão do Brasil nos dois amistosos, diante da ausência de Marquinhos, ainda que a comissão técnica estude a possibilidade de fazer algumas mudanças nos portadores da braçadeira e impor um sistema de rodízio.

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