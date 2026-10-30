O representante do Egito coloca Harry Kane em quarto e choca a torcida do Barcelona com a classificação de Lamine Yamal

No primeiro vazamento vindo dos bastidores do prêmio Bola de Ouro 2026, o jornalista Amr Naguib Fahmy, representante do Egito no comitê de votação internacional, provocou uma surpresa estrondosa com suas escolhas, que quebraram todas as expectativas e colocaram um novo astro no trono do futebol mundial.

O astro francês Kylian Mbappé liderou a lista de votação egípcia na primeira posição, confirmando a preferência de Amr Naguib pela temporada excepcional do atacante do Real Madrid, de acordo com o site "365scores".

A maior surpresa veio com a escolha do astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia na segunda posição, superando a joia em ascensão do Barcelona, Lamine Yamal, que ficou em terceiro, seguido pelo artilheiro inglês Harry Kane na quarta posição.

A votação egípcia manteve sua polêmica no restante da classificação, colocando o meio-campista do Paris Saint-Germain Vitinha na quinta posição, seguido pelo inglês Declan Rice em sexto, depois Jude Bellingham em sétimo e o espanhol Rodri em oitavo.

As surpresas não pararam por aí, já que a lista contou com a presença inesperada do jovem zagueiro Pau Cubarsí na nona posição, em uma escolha ousada que reflete a confiança do jornalista egípcio no talento do defensor do Barcelona, enquanto encerrou a lista com o espanhol Fabián Ruiz na décima posição.

Essa votação antecipada vem acender o debate no meio futebolístico sobre os critérios da Bola de Ouro deste ano, e confirma que a disputa pelo prêmio mais prestigiado será aberta entre Mbappé, Kvaratskhelia e Yamal, longe dos cálculos tradicionais.