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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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O relatório do árbitro revelou os detalhes: punição aplicada ao Barcelona após o episódio do Clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

O gol de Mbappé fez a torcida do Barça cair no proibido

A comissão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol aplicou uma multa ao Barcelona em razão do episódio de arremesso de objetos das arquibancadas durante o clássico contra o Real Madrid, disputado no último domingo no estádio Spotify Camp Nou.

Segundo informou o jornal espanhol "Marca", a comissão baseou-se no artigo 117 do regulamento disciplinar, que prevê a aplicação de uma multa de até 602 euros aos clubes responsáveis por infrações leves relacionadas à perturbação da ordem durante as partidas, enquanto não foi divulgado o valor final da multa imposta ao clube catalão.

Duas garrafas paralisam o jogo

O incidente ocorreu aos 87 minutos da partida, no momento em que os jogadores do Real Madrid comemoravam o segundo gol de Kylian Mbappé, quando as arquibancadas do setor norte registraram o arremesso de vários objetos em direção ao gramado, entre eles uma garrafa de água e outra de água com gás, conforme consta no relatório do árbitro da partida, Martínez Munuera.

O incidente obrigou o árbitro a paralisar temporariamente a partida para emitir um aviso pelos alto-falantes e pedir à torcida que não repetisse esse tipo de comportamento.

Apesar de nenhum dos objetos arremessados ter atingido os jogadores, o episódio foi registrado no relatório da partida e encaminhado à comissão disciplinar para análise e tomada da decisão apropriada.

O artigo 117 define o teto da multa

A comissão baseou sua decisão no artigo 117, relativo às infrações leves relacionadas à perturbação da ordem, que prevê a punição do clube responsável com uma multa de até 602 euros, caso os fatos registrados na partida sejam classificados entre as infrações leves conforme os regulamentos disciplinares.

Dessa forma, a comissão enquadrou o episódio na categoria de infrações leves, estabelecendo o teto de 602 euros para a multa, sem revelar o valor que o Barcelona efetivamente terá de pagar.

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