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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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O reforço mais caro de sua história: por que o Real Madrid não conta com Diomande?

Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
Y. Diomande
F. Mastantuono
Espanha
Costa do Marfim
Argentina

Contratação mais cara da história do clube

Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou, nesta quinta-feira, que o Real Madrid montou um plano específico para o seu jogador Yan Diomande, a fim de protegê-lo de um pesadelo amargo. 

Diomande, de 19 anos, é a contratação mais cara da história do Real Madrid. O clube pagou 125 milhões de euros ao Leipzig, valor que pode chegar a 140 milhões de euros, dependendo do cumprimento de metas específicas relacionadas ao desempenho do jogador.

 Diante de tudo isso, parece um tanto estranho que o jogador marfinense ainda não tenha começado nenhuma partida como titular pelo Real Madrid. É verdade que ele jogou, mas sempre entrando como substituto no último terço do jogo.

Por parte do Real Madrid, mais especificamente de Mourinho, a explicação foi a necessidade de lidar com Diomande com cautela, já que existe um plano específico para ele, do qual ninguém no Real Madrid irá se desviar.

 O próprio treinador havia explicado, antes da partida contra a Inter, que eles lidariam com Diomande de forma gradual, que ele se juntou ao time tardiamente e que a sua hora chegaria.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" afirmou que muitos veem no plano do Real Madrid o fantasma do que aconteceu com Mastantuono no verão passado. O argentino chegou do River Plate por 63,2 milhões de euros. Aos dezoito anos, assinou com o Real Madrid como uma promessa de futuro brilhante.

Mastantuono não teve tempo suficiente para se adaptar; não havia plano além de escalá-lo como titular desde o início com Xabi Alonso. E não em apenas uma partida, mas em várias, e o argentino não conseguiu atender às altas expectativas que a diretoria do Real Madrid depositou nele.

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Aos poucos, Mastantuono desapareceu do time titular e passou a ser um jogador reserva. E não só isso: ele foi emprestado neste verão à Fiorentina.

 Diante desse histórico, é compreensível que o Real Madrid trate Diomande com cautela, para não colocar em risco uma contratação de 125 milhões de euros, a mais cara da história do clube.

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