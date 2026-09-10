Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou, nesta quinta-feira, que o Real Madrid montou um plano específico para o seu jogador Yan Diomande, a fim de protegê-lo de um pesadelo amargo.

Diomande, de 19 anos, é a contratação mais cara da história do Real Madrid. O clube pagou 125 milhões de euros ao Leipzig, valor que pode chegar a 140 milhões de euros, dependendo do cumprimento de metas específicas relacionadas ao desempenho do jogador.

Diante de tudo isso, parece um tanto estranho que o jogador marfinense ainda não tenha começado nenhuma partida como titular pelo Real Madrid. É verdade que ele jogou, mas sempre entrando como substituto no último terço do jogo.

Por parte do Real Madrid, mais especificamente de Mourinho, a explicação foi a necessidade de lidar com Diomande com cautela, já que existe um plano específico para ele, do qual ninguém no Real Madrid irá se desviar.

O próprio treinador havia explicado, antes da partida contra a Inter, que eles lidariam com Diomande de forma gradual, que ele se juntou ao time tardiamente e que a sua hora chegaria.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" afirmou que muitos veem no plano do Real Madrid o fantasma do que aconteceu com Mastantuono no verão passado. O argentino chegou do River Plate por 63,2 milhões de euros. Aos dezoito anos, assinou com o Real Madrid como uma promessa de futuro brilhante.

Mastantuono não teve tempo suficiente para se adaptar; não havia plano além de escalá-lo como titular desde o início com Xabi Alonso. E não em apenas uma partida, mas em várias, e o argentino não conseguiu atender às altas expectativas que a diretoria do Real Madrid depositou nele.

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Aos poucos, Mastantuono desapareceu do time titular e passou a ser um jogador reserva. E não só isso: ele foi emprestado neste verão à Fiorentina.

Diante desse histórico, é compreensível que o Real Madrid trate Diomande com cautela, para não colocar em risco uma contratação de 125 milhões de euros, a mais cara da história do clube.