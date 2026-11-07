O Real Madrid "vítima" de 3 erros de arbitragem diante do Valencia

O primeiro tempo da partida entre Real Madrid e Valencia, na noite de sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, teve alguns lances de arbitragem polêmicos.

Iturralde González, analista de arbitragem do jornal AS e da rádio Cadena SER, avaliou os principais lances polêmicos durante o duelo entre o Real Madrid e o Valencia.

Aos 12 minutos, a partida teve uma entrada violenta de Guedes sobre Yan Diomande, já que o jogador do Valencia escorregou e tocou na bola, mas avançou com força excessiva.

O jornal AS publicou as declarações de Iturralde González, que disse: "O simples fato de tocar na bola não isenta o jogador da responsabilidade pela gravidade da entrada, porque ele avançou com muita força".

E prosseguiu: "Foi uma entrada que poderia ter causado uma lesão grave. Se o tivesse atingido por completo, o teria afastado dos gramados por 8 meses".

Acrescentou que a entrada de Guedes sobre Diomande merecia um cartão amarelo.

O mesmo se aplica à entrada de Mavua contra Cucurella, lateral do Real Madrid, aos 24 minutos, quando o analista de arbitragem disse: "É um cartão amarelo totalmente claro, porque ele veio por trás, sem nenhuma chance de disputar a bola, e mirou o joelho".

Minutos depois, Mavua recebeu um cartão amarelo, apesar do pedido por sua expulsão, por ter empurrado Kylian Mbappé, um lance que poderia ter sido interpretado como merecedor de cartão vermelho direto, considerando que Mavua era o último defensor.

Para Iturralde, esse lance comporta mais de uma interpretação, quando disse: "O regulamento estabelece que a bola precisa estar sob o controle do jogador, ou que haja uma chance real de controlá-la, embora aplicar isso a esse lance exija uma boa dose de imaginação".

Mas acrescentou que Mavua deveria ter entrado nesse lance já portando um cartão amarelo, por causa de sua entrada anterior, explicando: "Ele deveria ter recebido um cartão amarelo naquele momento".