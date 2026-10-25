O Real Madrid recusou a oportunidade de contratar o ponta alemão Karim Adeyemi durante a última janela de transferências de verão, depois de decidir não dar continuidade ao negócio que acabou sendo fechado pelo Barcelona no mesmo verão.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, revelou através da rede "DAZN" que o nome de Adeyemi foi colocado sobre a mesa do Real Madrid no último verão, mas os dirigentes do clube merengue preferiram não dar sequência às negociações.

Isso aconteceu depois que o Real considerou que o ponta alemão não se encaixava totalmente nas características que procuravam para reforçar o elenco, decidindo no fim seguir por outras opções.

Esses detalhes ganham especial relevância, depois que Adeyemi se tornou uma das principais contratações do Barcelona durante a última janela de transferências de verão.

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O jogador, de 24 anos, foi bastante claro quanto às suas preferências, já que demonstrou desde o início seu desejo absoluto de jogar com a camisa da equipe catalã.

Vale lembrar que foi o agente Jorge Mendes quem ofereceu o jogador ao Barcelona, consciente de que havia uma oportunidade no mercado de transferências que poderia representar uma opção bastante atraente para o clube catalão. Adeyemi se preparava para entrar no último ano de seu contrato com o Borussia Dortmund, com o qual tinha vínculo até 30 de junho de 2027, após ter tomado a decisão de não renovar seu contrato.

A postura do jogador também foi um fator decisivo no rumo das negociações, já que o ponta alemão demonstrou disposição para esperar pelo Barcelona e comunicou ao Dortmund que não cogitava estender seu contrato.

Dessa forma, o clube alemão se viu diante de duas opções: negociar a transferência do jogador por uma quantia em dinheiro ou arriscar perdê-lo de graça, sem receber qualquer contrapartida financeira ao fim da temporada.

Fabrizio Romano já havia esclarecido, durante o mês de julho, que Adeyemi não queria se transferir para nenhum clube a não ser o Barcelona, e que sua recusa em renovar o contrato deu ao clube catalão uma posição forte nas negociações.

O jornalista italiano apontou que o Barcelona não estava disposto a pagar 40 milhões de euros, valor exigido inicialmente pelo Borussia Dortmund.

No fim, o Barcelona aproveitou essas circunstâncias para concretizar o negócio em condições financeiras bastante favoráveis. Após apresentar uma primeira oferta no valor de 20 milhões de euros, os dois clubes chegaram a um acordo que prevê que o Dortmund receba 22 milhões de euros fixos, além de 7 milhões de euros em variáveis, uma quantia notavelmente inferior às exigências iniciais do clube alemão.

Esse acordo permitiu ao Barcelona contratar um jogador da seleção alemã dotado de grande velocidade, capacidade de drible e de fazer a diferença, por um valor bastante competitivo segundo os parâmetros do mercado de transferências europeu.