Hans Flick, técnico do Barcelona, revelou o motivo da sua decisão de manter Rodri Hernández no banco de reservas diante do Paris Saint-Germain, no confronto que reúne as duas equipes nesta terça-feira à noite no estádio Parque dos Príncipes, pela Liga dos Campeões da Europa, afirmando que a gestão da condição física dos jogadores foi o fator decisivo nas suas escolhas.

O treinador alemão surpreendeu a todos ao deixar Rodri de fora do time titular, preferindo escalar Marc Bernal no meio-campo ao lado de Pedri e Dani Olmo, apesar da grande importância que o meio-campista espanhol representa no controle do ritmo de jogo e em dar à equipe o equilíbrio necessário nos grandes confrontos.

Flick explicou, em declarações à rede "Movistar" reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo" antes do início da partida, que a sua decisão não está ligada a um problema físico de Rodri, mas sim ao seu desejo de evitar o desgaste dos jogadores após a sequência de partidas, dizendo: "Temos que cuidar dos jogadores".

O treinador alemão acrescentou: "Devemos levar em conta a condição física dos jogadores, especialmente os convocados para as seleções. Rodri disputou as três últimas partidas por inteiro, e por isso decidimos dar-lhe descanso. Sabemos o quanto ele é importante, mas confiamos em Bernal".

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A decisão de Flick de dar descanso a Rodri vem com o objetivo de se preparar da melhor forma para o clássico contra o Real Madrid, marcado para o próximo domingo, no grande confronto do Campeonato Espanhol.

O controle da bola é a arma do Barcelona diante do Paris

Flick falou sobre as chaves do aguardado confronto diante da equipe francesa, insistindo na necessidade de manter a posse de bola e preservar a coesão coletiva, tendo em conta que ambas as equipes têm a capacidade de impor o seu estilo por meio da posse.

E disse: "Acredito que ambas as equipes vão tentar controlar a bola, e o mais importante é não a perdermos. Temos que ser coesos".

A escolha de Bernal reflete o desejo de Flick de distribuir a carga física entre os elementos da equipe, mantendo a sua confiança nas alternativas disponíveis, apesar da dificuldade da missão diante do Paris Saint-Germain, que representa um teste duro para a capacidade do Barcelona de controlar o meio-campo.

Gerard Martín chega ao time apesar das dúvidas

No mesmo contexto, Flick resolveu a situação de Gerard Martín, depois de as dores que o jogador sentiu após o confronto com o Real Betis gerarem preocupação quanto à sua disponibilidade para a partida. Os exames médicos mostraram que ele não sofreu uma lesão grave, antes que a sua condição melhorasse a ponto de permitir que atuasse como titular.

Flick disse sobre o seu defensor: "Gerard Martín está pronto para jogar, e não tínhamos muitas outras opções".

A participação de Martín ganha importância adicional diante da ausência de Eric García, Jules Koundé e Andreas Christensen da lista do Barcelona, o que levou o treinador alemão a apostar em Pau Cubarsí ao seu lado na zaga, com João Cancelo e Xavi Espart nas laterais.