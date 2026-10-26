O Real Madrid põe fim à sequência dourada do Barcelona

O Barcelona encerrou uma semana para esquecer com a derrota diante do Real Madrid em LaLiga, depois que o time do técnico José Mourinho conseguiu decifrar o código dos blaugranas, em seu próprio campo e no meio de sua torcida.

O jornal Sport noticiou que o Real Madrid se tornou o primeiro time a conseguir invadir a fortaleza do Barcelona no estádio Spotify Camp Nou na competição nacional desde sua reforma.

O Barcelona não conhecia o sabor da derrota em casa em LaLiga após a reforma de seu estádio. Desde a goleada sobre o Athletic Bilbao, com a qual o time catalão inaugurou o estádio Spotify Camp Nou, pelo placar de 4 a 0, a equipe conquistou 18 vitórias consecutivas em casa, marcando 58 gols e sofrendo apenas 11.

Mas a impressionante série do Barcelona foi interrompida em um clássico no qual os comandados do técnico Hansi Flick não apresentaram, de forma alguma, um desempenho próximo do seu melhor nível, embora também não merecessem a derrota.

O jornalista Oriol Domènech, da rádio RAC 1, que leva em conta também a vitória sobre o Real Mallorca na partida de despedida do estádio antes do início das obras de reforma, pelo placar de 3 a 0, apontou que o Barcelona só conquistou uma série de 19 vitórias consecutivas no estádio Spotify Camp Nou em outras 3 ocasiões ao longo de sua história: entre 1958 e 1960, do fim de 1973 até o fim de 1974, e entre 2012 e 2014.

O time do técnico Flick perdeu apenas uma partida em casa desde o retorno ao estádio, e foi diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa.

Vale ressaltar que esta não é a primeira partida que o Barcelona perde em seu estádio desde a reinauguração. Apesar de ter conquistado o aproveitamento máximo no Campeonato Espanhol, o time catalão perdeu na temporada passada para o Atlético de Madrid no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, pelo placar de 0 a 2.