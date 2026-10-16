O Real Madrid está monitorando Jacobo Afonso, meia de 15 anos e um dos maiores talentos da academia do Sporting de Lisboa, segundo o que confirmaram diversas fontes à rede "ESPN".

A emissora explicou que o Real Madrid acompanha a evolução do jogador há algum tempo e recebe relatórios muito positivos sobre ele. Afonso atua no meio-campo e se destaca pela força física e pela capacidade de avançar ao ataque.

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O jogador tem as nacionalidades espanhola e portuguesa, já que nasceu em Salamanca, mas cresceu em Portugal. Ele representa as seleções de base da Espanha e esteve nas últimas convocações da seleção sub-16. Seu pai é o ex-jogador português Nuno Afonso, que atuou por clubes como o Benfica.

O interesse do Real Madrid em Afonso faz parte da política do clube de contratar talentos em idade muito precoce, tanto dentro da Espanha quanto fora dela.

Nos últimos meses, o Real conseguiu contratar Jan Virgili, talento do Espanyol de apenas 14 anos, e também busca a contratação de JJ Gabriel, jogador do Manchester United, que completou 16 anos no dia 6 de outubro deste mês.

A academia do Real Madrid, conhecida como "La Fábrica", vive um momento especial, depois que as receitas com a venda de seus jogadores no último verão superaram os 200 milhões de euros. Além disso, a equipe juvenil foi campeã da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada e da Copa Intercontinental Sub-20 em setembro.



