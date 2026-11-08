Os jogadores do Real Madrid vivem um clima de irritação e descontentamento por aquilo que consideram uma leniência arbitral excessiva com os adversários, depois que o confronto diante do Valencia, no estádio de Mestalla, viu a equipe sofrer um grande número de faltas, em um episódio que trouxe de volta à tona um sentimento crescente dentro do vestiário de falta de proteção por parte da arbitragem.

Segundo o jornal espanhol As, os jogadores do Real Madrid sentem que sua equipe sofre um número enorme de faltas sem proteção suficiente, considerando que há uma falha que exige intervenção.

O descontentamento atingiu o auge após o confronto em Mestalla, no qual foram marcadas 26 faltas a favor da equipe merengue, numa média de uma falta a cada três minutos e meio, tornando a partida aquela em que o Real Madrid mais sofreu faltas na atual temporada do Campeonato Espanhol.

Esse número é considerado excepcional diante de um sentimento dentro do clube de que o que aconteceu já se tornou algo habitual.

O sentimento de que há uma injustiça arbitral em relação ao Real Madrid não é mais algo novo, já que é expresso publicamente e de forma diária por meio do canal oficial do clube. A novidade desta vez, porém, é que a questão se estendeu ao vestiário da equipe, depois que o confronto com o Valencia se tornou a gota d'água, em meio a um clima de forte irritação entre os jogadores.

Os números dão respaldo ao ponto de vista dos jogadores do Real Madrid, a começar pelas partidas recentes, já que os registros da empresa de estatísticas Opta confirmam que a equipe merengue foi vítima de três das partidas em que os adversários cometeram 26 faltas ou mais nas últimas temporadas do Campeonato Espanhol.

O confronto de ontem ocupou a segunda posição, empatado com a partida contra o Getafe em dezembro de 2024, que também viu os adversários cometerem 26 faltas contra o Real Madrid, enquanto a equipe sofreu 27 faltas em outra partida durante outubro de 2025, também diante do Getafe.

Números chocantes

Voltando à temporada atual, o Real Madrid lidera a lista das equipes que mais sofrem faltas no Campeonato Espanhol, superando todos os seus rivais, depois de ter registrado 171 infrações em 12 rodadas, numa média de 14,2 faltas por partida.

O Racing aparece na segunda posição com 161 faltas, seguido pelo Sevilla com 155 faltas, mas o que chama atenção nessa estatística é a grande diferença entre o Real Madrid e seus rivais diretos, já que o Atlético de Madrid ocupa a terceira posição a partir do fim da lista das equipes que mais sofrem faltas, com 113 infrações, enquanto o Barcelona vem na segunda posição a partir do fim, com 108 infrações.

Calculando a diferença, fica claro que o Atlético de Madrid sofreu 58 faltas a menos que o Real Madrid, enquanto o número do Barcelona é inferior ao da equipe merengue em 63 faltas.

E quanto aos jogadores?

No nível dos jogadores, o cenário não é muito diferente, já que Jude Bellingham lidera a lista dos jogadores que mais sofrem faltas no Campeonato Espanhol, com 31 infrações, superando com uma diferença notável seu perseguidor mais próximo, Pablo Ibáñez, que sofreu 26 faltas.

A estatística revela duas realidades marcantes. A primeira é que quatro jogadores do Real Madrid estão entre os dez jogadores que mais sofrem faltas na competição, já que Vinícius Júnior e Kylian Mbappé ocupam a quinta posição empatados, com 23 infrações cada um, enquanto Arda Güler vem na décima posição, com 21 infrações.

Em contrapartida, é preciso descer até a décima terceira posição para encontrar o primeiro jogador do Barcelona na lista, Lamine Yamal, com 18 infrações, enquanto o primeiro jogador do Atlético de Madrid só aparece na trigésima sexta posição, Giuliano Simeone, com 14 infrações.

O confronto em Mestalla aprofundou o sentimento de falta de proteção por parte da arbitragem dentro do vestiário do Real Madrid, onde os jogadores consideram que a situação ultrapassou os limites aceitáveis.

Durante a partida contra o Valencia, Bellingham, de forma surpreendente, sofreu apenas uma falta, mas isso se deve à concentração das faltas em outros jogadores, já que Mbappé sofreu seis faltas, Arda Güler quatro e Marc Cucurella quatro.

Este último esteve presente em alguns duelos diretos com Mavio, que tiveram lances que poderiam ter exigido a exibição do cartão amarelo, mas que não foram marcados como tal, sendo este um dos pontos centrais do descontentamento dentro do clube, já que os jogadores consideram que os árbitros poderiam ter intervindo de forma mais incisiva nas partidas em que as faltas não se limitam a ser repetidas, mas chegam ao ponto de serem excessivas.

Divergência dos jogadores com Mourinho

Nesse contexto, Bernardo Silva, conhecido por falar pouco, assumiu o papel de porta-voz de seus companheiros após a partida, afirmando de dentro do estádio de Mestalla: "Foi uma partida difícil, num ambiente também difícil, diante de uma equipe que se caracteriza pela agressividade. E o árbitro também havia permitido que eles jogassem com grande intensidade e agressividade, o que tornou as coisas difíceis para nós".

As declarações do jogador refletiram um sentimento difundido entre seus companheiros de equipe, apesar de contrastarem com o grande elogio de José Mourinho ao árbitro Hernández Maeso, já que descreveu sua atuação como "extremamente brilhante".

Ainda assim, o sentimento predominante dentro do vestiário do Real Madrid permanece claro, e consiste na crença dos jogadores de que os árbitros permitem que os adversários cometam muitas faltas sem intervenção suficiente.

O Real Madrid considera que há diferença entre sofrer faltas e sofrer esse grande número delas, algo cuja posição dos jogadores é reforçada pelos números.

O Real Madrid agora se encaminha para o período de pausa internacional, quando seus jogadores voltarão a atenção para suas seleções, mas essa questão voltará à tona assim que as competições forem retomadas, já que a questão não diz respeito a uma única partida, mas ao acúmulo de diversos acontecimentos ao longo de um extenso período.

E seja esse sentimento totalmente justificado ou não, ele já representa o clima predominante dentro do Real Madrid, onde os jogadores sentem que não encontram clemência nem proteção, e que vivem sob o peso das entradas violentas e das faltas repetidas.