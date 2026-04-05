O Real Madrid está furioso... 10 decisões questionáveis deram a liderança ao Barcelona!

O site espanhol "Defensa Central", conhecido por sua clara lealdade ao Real Madrid, a polêmica sobre a imparcialidade da competição na La Liga, após publicar uma longa reportagem acusando os árbitros de “favorecer o Barcelona” durante a atual temporada, afirmando que o time catalão se beneficiou de uma série de decisões arbitrais controversas que contribuíram para que ele liderasse a tabela com sete pontos de vantagem sobre seu rival, o Real Madrid.
O site madridista apontou que a diferença entre o desempenho das duas equipes não justifica essa vantagem, considerando que a “boa arbitragem constante” de que o Barcelona desfruta há anos é a verdadeira razão por trás de sua superioridade, segundo sua descrição.
Acrescentou que os casos identificados não passam de “a ponta do iceberg”, em referência à existência de outros casos que não foram contabilizados.
O relatório reuniu nove episódios de arbitragem que, segundo ele, favoreceram o Barcelona, entre eles pênaltis controversos, uma expulsão não aplicada e decisões que influenciaram os resultados das partidas.
Os casos mais destacados citados pelo site foram os seguintes:
1 - Pênalti a favor do Barcelona contra o Rayo Vallecano, marcado para Lamine Yamal apesar da falha no sistema VAR, o que garantiu ao time o empate.
2 - O árbitro voltou atrás e não marcou pênalti de Lamine Yamal contra Vinícius Júnior no Clássico no Estádio Santiago Bernabéu, apesar da falta ser clara, segundo o relatório.
3 - Ignorou uma mão de Balde dentro da área contra o Sevilla, que o site descreveu como “muito clara”.
4 - Concessão de um pênalti polêmico contra Marcos Alonso na partida contra o Celta de Vigo, apesar da ausência de intenção ou contato real.
5 - O árbitro ignorou a expulsão de Pau Kubarsi na partida contra o Athletic Bilbao após uma entrada violenta em Williams.
6 - Não marcação de pênalti contra Baldi contra o Elche, apesar de ter derrubado Álvaro Rodríguez dentro da área.
7 - Pênalti marcado contra Juan García contra Alberto Reina na partida contra o Oviedo.
8 - Ignorou um pênalti de Fermín López contra o Rayo na partida do Rayo Vallecano.
9 - Concessão de dois pênaltis controversos a Cancelo contra o Sevilla em apenas 18 minutos.
10 - O árbitro ignorou a expulsão de Gerard Martín no confronto contra o Atlético de Madrid no Estádio Metropolitano.
O site concluiu sua reportagem afirmando que esses casos “explicam claramente” por que o Barcelona lidera a liga, considerando que a arbitragem espanhola “continua a conceder ao time catalão uma vantagem imerecida”, segundo suas palavras, e indicando que algumas decisões futuras poderão ser favoráveis ao Real Madrid “para fins de disfarce”, conforme descrito no relatório.