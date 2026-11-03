O Real Madrid começou a se movimentar cedo para planejar o futuro da posição de goleiro, diante da aproximação de Thibaut Courtois das etapas finais de sua carreira, após colocar o holandês Bart Verbruggen, goleiro do Brighton, entre suas possíveis opções para assumir a proteção do gol do time merengue nos próximos anos.

O jornal "Sport Bild" citou o jornalista Ben Fernandez Santos, que confirmou que o Real Madrid monitora a evolução do nível do goleiro holandês, que chamou a atenção com suas atuações na Premier League, passando a despertar o interesse de vários dos grandes clubes europeus, graças ao seu desempenho com o Brighton e a seleção holandesa.

Verbruggen tem 24 anos e é um dos elementos fundamentais nas fileiras do Brighton, além de possuir experiência internacional apesar da pouca idade.

O goleiro apresentou recentemente um desempenho notável diante do Manchester City, após manter sua meta invicta na partida que terminou com a vitória de seu time fora de casa por 1 a 0.

A data de término do contrato de Verbruggen com o Brighton, marcada para 2028, representa um dos fatores que podem tornar sua contratação uma opção adequada para o Real Madrid, especialmente porque esse momento coincide com a data prevista para o término do contrato de Courtois, caso o goleiro belga conclua sua renovação até o mesmo ano.

O interesse do Real Madrid pelo goleiro holandês não significa que o clube se prepara para dispensar Courtois no momento atual, já que as previsões indicam que o belga está perto de renovar seu contrato até 2028, quando terá completado 36 anos, o que dá à diretoria a oportunidade de planejar a fase pós-Courtois sem pressa.

O interesse do Real Madrid no futuro não se limita a Verbruggen, já que o nome do clube foi associado nos últimos meses a vários goleiros, entre eles o português Diogo Costa, o francês Guillaume Restes, o italiano Gianluigi Donnarumma, além de Luca Brugmans e o espanhol David Raya.

Ainda assim, não ficou claro se o acompanhamento de Verbruggen se transformará em uma investida oficial para contratá-lo, mas seu nome já está entre as opções apresentadas à diretoria do Real Madrid, que busca assegurar o futuro da posição de goleiro antes do fim da fase de Courtois no time.