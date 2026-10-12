Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Florentino Perez Joan LaportaAFP
Traduzido por

O Real Madrid dá um passo à frente do Barcelona na disputa pelo "pequeno Messi"

Mercado da bola
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Quem vai levar a melhor no negócio?

A disputa entre Barcelona e Real Madrid pela contratação do talento inglês JJ Gabriel, atacante do Manchester United, segue aumentando após o jogador de 16 anos decidir deixar Old Trafford, em meio à expectativa de que seu futuro seja definido durante a janela de transferências de inverno, em janeiro de 2027, apesar da permanência de obstáculos administrativos que podem afetar a conclusão do negócio.

De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, correspondente da "Sky Alemanha", as partes envolvidas pretendem concretizar a saída de Gabriel em janeiro, enquanto grandes clubes europeus, entre eles Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, acompanham a situação do jogador, sem que o clube alemão tenha apresentado uma proposta oficial até o momento.

Apelidado de "pequeno Messi" graças ao seu talento e às suas habilidades individuais, Gabriel desperta interesse crescente dos dois gigantes do futebol espanhol. Relatos indicam otimismo do Real Madrid quanto à capacidade de fechar a negociação, com o Barcelona seguindo como principal concorrente na corrida pelo jovem atacante, que ainda não tomou uma decisão final sobre seu próximo destino.

Por outro lado, o Manchester United tenta mudar o rumo da crise e manter o jogador, mas suas chances parecem limitadas.

A emissora britânica "BBC" informou que Gabriel está atualmente na Espanha, onde treina sob a supervisão de um preparador físico particular, ao mesmo tempo em que define seu futuro no futebol.

Próximas partidas
GAL

GAL

Liga dos Campeões

13 de out. de 2026

BAR

BAR

ROM

ROM

Liga dos Campeões

14 de out. de 2026

RMA

RMA

Os procedimentos administrativos aparecem como um dos principais obstáculos à sua transferência, já que se estuda a possibilidade de o jogador obter um passaporte europeu, o que facilitaria sua ida para um clube da União Europeia.

No aspecto financeiro, o jornal "The Guardian" apontou que o Manchester United poderá receber uma compensação por formação de apenas cerca de 350 mil libras esterlinas, caso o jogador se transfira para um clube fora da Inglaterra, valor que pode ficar muito abaixo de seu potencial de mercado.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google