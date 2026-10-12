O Real Madrid dá um passo à frente do Barcelona na disputa pelo "pequeno Messi"

A disputa entre Barcelona e Real Madrid pela contratação do talento inglês JJ Gabriel, atacante do Manchester United, segue aumentando após o jogador de 16 anos decidir deixar Old Trafford, em meio à expectativa de que seu futuro seja definido durante a janela de transferências de inverno, em janeiro de 2027, apesar da permanência de obstáculos administrativos que podem afetar a conclusão do negócio.

De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, correspondente da "Sky Alemanha", as partes envolvidas pretendem concretizar a saída de Gabriel em janeiro, enquanto grandes clubes europeus, entre eles Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, acompanham a situação do jogador, sem que o clube alemão tenha apresentado uma proposta oficial até o momento.

Apelidado de "pequeno Messi" graças ao seu talento e às suas habilidades individuais, Gabriel desperta interesse crescente dos dois gigantes do futebol espanhol. Relatos indicam otimismo do Real Madrid quanto à capacidade de fechar a negociação, com o Barcelona seguindo como principal concorrente na corrida pelo jovem atacante, que ainda não tomou uma decisão final sobre seu próximo destino.

Por outro lado, o Manchester United tenta mudar o rumo da crise e manter o jogador, mas suas chances parecem limitadas.

A emissora britânica "BBC" informou que Gabriel está atualmente na Espanha, onde treina sob a supervisão de um preparador físico particular, ao mesmo tempo em que define seu futuro no futebol.

Os procedimentos administrativos aparecem como um dos principais obstáculos à sua transferência, já que se estuda a possibilidade de o jogador obter um passaporte europeu, o que facilitaria sua ida para um clube da União Europeia.

No aspecto financeiro, o jornal "The Guardian" apontou que o Manchester United poderá receber uma compensação por formação de apenas cerca de 350 mil libras esterlinas, caso o jogador se transfira para um clube fora da Inglaterra, valor que pode ficar muito abaixo de seu potencial de mercado.