O Real Madrid dá início ao plano “pós-Courtois”… e Lunin não está entre os candidatos

Embora Thibaut Courtois continue sendo o goleiro titular indiscutível no Santiago Bernabéu, o Real Madrid já começou efetivamente a planejar a era pós-gigante belga, com a diretoria ciente de que o tempo não espera por ninguém.

O contrato de Courtois (34 anos) se estende até o verão de 2027, após a renovação assinada este ano. Apesar da vontade declarada do goleiro belga de continuar no “Real” para além dessa data, o clube age com calma e sem pressa para garantir um sucessor à altura do legado de um dos melhores goleiros do mundo.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a surpresa é que o ucraniano Andriy Lunin, de 27 anos, não esteja entre os candidatos à sucessão de Courtois, apesar de fazer parte do elenco. Fontes internas do clube confirmam que a comissão técnica não o vê como uma alternativa estratégica de longo prazo, especialmente com a permanência de José Mourinho no comando técnico e sua preferência por Courtois como opção titular indiscutível.

Vários nomes começaram a circular nos corredores de “Valdebebas”, e destaca-se o do holandês Bart Verbroeken, goleiro do Brighton e da seleção holandesa, como um dos nomes que ganha cada vez mais força nas reportagens de acompanhamento.

No entanto, a diretoria do Real Madrid insiste na política de “não se apressar”. O clube acompanha o mercado de perto e mantém mais de uma opção em aberto para qualquer imprevisto, sem deixar de lado os jogadores formados na base.

Fran González é um dos nomes propostos pela “La Fábrica”, mas há algumas dúvidas sobre sua preparação para defender a baliza do time principal neste momento.

O que a diretoria do clube afirma claramente é que Courtois “não pode ser substituído no momento”, e que a contratação de um novo goleiro não é uma questão urgente, já que os dirigentes do “Merengue” acreditam ter tempo de sobra e que a cada temporada surgem novos talentos na posição capazes de assumir o comando após o fim da era do belga.

Assim, o Real Madrid segue com passos calculados: manter Courtois pelo maior tempo possível, ao mesmo tempo em que constrói um plano de sucessão tranquilo que garanta que sua saída não deixe um vazio na posição que o clube considera um dos pilares de seu projeto.