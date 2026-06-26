O Real Madrid dá a última risada e embolsa milhões graças a um golpe no mercado de transferências

O Real Madrid e o Como chegaram a um acordo na novela das transferências em torno de Nico Paz, segundo Fabrizio Romano. O meio-campista foi vendido ao clube italiano em 2024 por seis milhões de euros, mas o Real negociou, na época, uma cláusula de recompra. Graças a uma estrutura inteligente, parece que os madrilenos vão lucrar bastante com o negócio.

Após disputar oito partidas pelo time principal do Real, o time de Cesc Fàbregas contratou o jogador de 21 anos. Os italianos pagaram seis milhões de euros, mas a transferência ainda apresentava alguns empecilhos.

O clube madrileno havia negociado uma participação de 50% nos lucros de uma eventual revenda e, além disso, incluído uma cláusula de recompra no contrato. É essa cláusula que o Real Madrid está ativando agora.

O contrato de compra estipulava que o Real poderia resgatar o jogador a qualquer momento por nove milhões de euros. No entanto, Paz não vai jogar na capital espanhola, mas retorna à Itália.

O Como receberá nove milhões de euros do Real, mas comprará o jovem de volta imediatamente. Por enquanto, não está claro qual é o valor exato dessa transação. O jogador está avaliado em sessenta milhões de euros, mas o valor da transferência imediata é inferior.

O clube italiano parece ter aprendido com as negociações anteriores. O Real Madrid mantém novamente uma cláusula de revenda e uma cláusula de recompra, mas espera-se que elas sejam bem mais altas do que antes.

Paz e Como fizeram história na última temporada ao se classificarem para a Liga dos Campeões. O craque argentino marcou 12 gols e deu 7 assistências em 35 partidas da Série A.