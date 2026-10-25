Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

O Real Madrid anuncia o desfalque de Courtois no clássico

T. Courtois
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Bélgica
Espanha

Golpe duro para o Real Madrid

O Real Madrid anunciou o desfalque do goleiro belga Thibaut Courtois para o confronto diante do Barcelona, neste domingo, pelo Clássico.

O Real Madrid afirmou, em comunicado em seu site oficial: "Está confirmado o desfalque de última hora de Thibaut Courtois na partida entre Real Madrid e Barcelona, marcada para a noite deste domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, por conta de sintomas gripais".

O comunicado do clube merengue acrescentou: "O goleiro Ilya Voloshin se juntou à lista do Real Madrid para a partida do Clássico no lugar de Courtois".

Courtois disputou 12 partidas pelo Real Madrid em diferentes competições nesta temporada, nas quais sofreu 14 gols e manteve o gol sem ser vazado apenas duas vezes.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA

A expectativa é de que o ucraniano Andriy Lunin seja o goleiro titular do Real Madrid na partida do Clássico diante do Barcelona.

O Real Madrid ocupa a terceira posição na tabela de classificação da LaLiga antes do Clássico, com 21 pontos, enquanto o Barcelona lidera a competição com 27 pontos.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google