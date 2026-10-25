O Real Madrid anunciou o desfalque do goleiro belga Thibaut Courtois para o confronto diante do Barcelona, neste domingo, pelo Clássico.

O Real Madrid afirmou, em comunicado em seu site oficial: "Está confirmado o desfalque de última hora de Thibaut Courtois na partida entre Real Madrid e Barcelona, marcada para a noite deste domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, por conta de sintomas gripais".

O comunicado do clube merengue acrescentou: "O goleiro Ilya Voloshin se juntou à lista do Real Madrid para a partida do Clássico no lugar de Courtois".

Courtois disputou 12 partidas pelo Real Madrid em diferentes competições nesta temporada, nas quais sofreu 14 gols e manteve o gol sem ser vazado apenas duas vezes.

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A expectativa é de que o ucraniano Andriy Lunin seja o goleiro titular do Real Madrid na partida do Clássico diante do Barcelona.

O Real Madrid ocupa a terceira posição na tabela de classificação da LaLiga antes do Clássico, com 21 pontos, enquanto o Barcelona lidera a competição com 27 pontos.



