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O Real Madrid ameaça o Valencia com uma marca que não acontece há 4 décadas

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Espanha

O Real Madrid visita Mestalla com retrospecto positivo no período recente

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O Real Madrid entra em campo para mais um duelo contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol, em meio a uma clara superioridade do time merengue nos confrontos recentes entre as duas equipes, mas a partida carrega ao mesmo tempo uma marca histórica que os donos da casa buscam evitar.

O Real Madrid visita o Valencia neste sábado, pela 12ª rodada de LaLiga, sabendo que os merengues ocupam a terceira colocação com 27 pontos, enquanto o time morcego aparece na penúltima posição com apenas 9 pontos.

O Real Madrid busca a vitória para pressionar o Barcelona na liderança (30 pontos), aguardando o resultado da partida da equipe catalã contra o Atlético de Madrid, no domingo.

Segundo as estatísticas da "Opta", o Valencia perdeu seus dois últimos jogos contra o Real Madrid em LaLiga e não conseguiu balançar as redes em nenhum deles.

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07 de nov. de 2026

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A equipe não sofre três derrotas consecutivas para o Real Madrid na competição desde fevereiro de 2023, quando perdeu 4 partidas seguidas para o clube merengue.

O Valencia também não deixa de marcar diante do Real Madrid em três confrontos consecutivos em LaLiga desde outubro de 1987, ou seja, há 39 anos.

Em contrapartida, o Real Madrid conseguiu somar pontos em suas três últimas visitas ao estádio do Valencia em LaLiga, com duas vitórias e um empate, além de ter vencido suas duas últimas visitas ao estádio de Mestalla.

O Real Madrid busca dar continuidade a essa sequência fora de casa, já que a última vez em que o time somou pontos em 4 visitas consecutivas ao estádio do Valencia no Campeonato Espanhol remonta a dezembro de 2013, quando conquistou uma sequência de 5 visitas seguidas sem derrota.

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