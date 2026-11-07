A partida entre Valencia e Real Madrid teve alguns momentos de tensão, tornando-se um dos confrontos mais emocionantes e acirrados do Campeonato Espanhol.

Já durante os primeiros 45 minutos, ocorreu uma confusão generalizada, por conta de uma entrada forte de Mafio, jogador do Valencia, contra o lateral Marc Cucurella.

O jornal Sport relatou: "Após o árbitro Hernández Maeso apitar o fim do primeiro tempo e os jogadores se dirigirem ao túnel dos vestiários, eclodiu uma discussão extremamente violenta, longe das lentes das câmeras".

De acordo com o que afirmou o jornalista Nacho Sánchez, da rede À Punt, Jude Bellingham e Antonio Rüdiger foram os principais jogadores do Real Madrid envolvidos no episódio.

Nacho Sánchez disse: "Aqui estão mais detalhes sobre a confusão que ocorreu no túnel dos vestiários. Bellingham agrediu com um golpe um dos seguranças, e Rüdiger também deu um tapa em outro segurança. Os seguranças se dirigiram ao árbitro, que anotou tudo o que aconteceu".

E acrescentou: "É provável que esse episódio apareça na súmula do árbitro após o fim da partida, porque os seguranças o informaram sobre o que aconteceu, e ele anotou todos os detalhes".

Pelo que parece, Militão e Bellingham entraram no túnel dos vestiários proferindo palavras ofensivas aos jogadores do Valencia, o que aumentou significativamente a tensão.

Será necessário aguardar o que o árbitro registrará na súmula da partida, mas ele já possui os depoimentos dos seguranças que foram agredidos.