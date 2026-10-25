O Real Madrid visita o estádio Spotify Camp Nou com o objetivo de encerrar a série de invencibilidade que o Barcelona mantém no Campeonato Espanhol diante de sua torcida desde maio de 2025.

O jornal Sport informou que o Barcelona entra no clássico desta noite depois de conquistar 23 vitórias consecutivas em casa no Campeonato Espanhol.

Acrescentou que o Barcelona não sabe o que é perder em casa no Campeonato Espanhol há 525 dias, tendo passado quase uma temporada e meia desde a última derrota da equipe na LaLiga diante de sua torcida, o que reflete com clareza o domínio do Barça.

Desde então, a equipe catalã não se limitou a evitar a derrota, como também não permitiu que nenhum adversário lhe arrancasse sequer um empate, tornando-se um dos times mais confiáveis quando joga em casa.

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Nenhum adversário conseguiu voltar com um resultado positivo de sua visita ao Barcelona, seja no estádio Spotify Camp Nou, no Estádio Olímpico Lluís Companys ou no estádio Johan Cruyff.

Ao longo da temporada passada, 2025-2026, o Barcelona continuou a colher vitórias uma após a outra e não parou de vencer até enfrentar todas as demais equipes do Campeonato Espanhol.

A equipe conquistou uma série completa de vitórias, somando 57 pontos dos 57 possíveis diante de sua torcida.

Na verdade, os únicos tropeços do Barcelona em casa vieram na Liga dos Campeões da Europa, quando perdeu para o Paris Saint-Germain por 2 a 1 na fase de liga no estádio Montjuïc e, depois, para o Atlético de Madrid por 2 a 0 na ida das quartas de final, desta vez no estádio Spotify Camp Nou.

O Barcelona seguiu o mesmo caminho no início da atual temporada, após conquistar 4 vitórias nos quatro jogos que disputou no estádio Spotify Camp Nou.

Para encontrar sua última derrota em casa no Campeonato Espanhol, é preciso voltar a 18 de maio de 2025, quando o Villarreal venceu o Barcelona por 3 a 2, embora a equipe catalã já tivesse garantido o título da LaLiga.