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real madrid(C)Getty Images
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O Racing abre fogo antes do confronto com o Real Madrid: isso não pode ser tolerado

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Espanha

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O clube espanhol Racing Santander adotou medidas rigorosas contra 41 pessoas, após ficar comprovada a participação delas em operações de revenda ilegal de ingressos, antes do confronto com o Real Madrid marcado para domingo no estádio El Sardinero, pela Copa do Rei da Espanha.

O clube esclareceu, em comunicado oficial, que as punições atingiram 15 titulares de ingressos de temporada, 6 torcedores e 20 membros do registro ativo de solicitantes de ingressos (RASE), afirmando que todos os envolvidos foram notificados da proibição de entrada no estádio antes de se dirigirem às bilheterias para esclarecer sua situação.

O Racing Santander também abriu processos de investigação contra as 41 pessoas, em razão da violação dos regulamentos que regem os ingressos de temporada, os cartões de torcedor e os ingressos, previstos no estatuto do clube e no regulamento interno da praça esportiva, além das condições da campanha de ingressos de temporada para a temporada 2026-2027.

O clube indicou que comunicará aos envolvidos e à sua torcida os resultados das medidas assim que as investigações forem concluídas, anunciando ao mesmo tempo o reforço das medidas de segurança e dos procedimentos de entrada no estádio durante o confronto com o Real Madrid no próximo domingo.

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01 de nov. de 2026

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O clube apelou à sua torcida para que demonstre solidariedade, lamentando as tentativas de alguns torcedores de obter ganhos financeiros às custas dos outros, diante da grande procura pelos ingressos da partida.

O Racing encerrou seu comunicado ressaltando que aproveitar-se da alta demanda para revender ingressos é algo inaceitável, sobretudo porque tais práticas privaram torcedores que cumpriram os regulamentos da oportunidade de conseguir um ingresso para assistir à partida.

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