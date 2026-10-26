O quebra-cabeça de Mou no meio-campo! Técnico explica por que Bernardo Silva é peça-chave para o equilíbrio do Real Madrid

Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, falou sobre a integração do reforço contratado no verão Bernardo Silva após a vitória por 2 a 1 no El Clásico. Mourinho explicou como a combinação de diferentes perfis no meio-campo dá ao Real Madrid maior equilíbrio tático.

Publicidade

Mourinho administra a carga de trabalho dos meio-campistas no Camp Nou

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, destacou a profundidade do elenco e as combinações táticas no meio-campo após a vitória apertada por 2 a 1 sobre o Barcelona no El Clasico. Contratado no verão, Bernardo Silva começou como titular no meio-campo central e trabalhou incansavelmente por 75 minutos antes de ser substituído por Eduardo Camavinga.

Camavinga deu a assistência para o gol da vitória de Kylian Mbappe, aos 88 minutos.

Mourinho ressaltou que todos os jogadores do elenco precisam estar prontos para fazer a diferença nas partidas.

Treinador detalha processo de adaptação de Bernardo Silva

Mourinho fez uma avaliação direta da adaptação de Bernardo à dinâmica da equipe do Real Madrid. “Sobre a situação de Bernardo, já disse que ele está aqui há pouco mais de três meses”, observou Mourinho.

Publicidade Publicidade

“Obviamente, eu o conheço muito bem, mas conhecer alguém muito bem é uma coisa; ver como ele pode se integrar à dinâmica da equipe é outra.”

Tópicos relacionados

“O grupo é muito forte. Nunca vou dizer a vocês: ‘Estes são meus 11 titulares’... todos trabalham muito”, afirmou.

Equilíbrio tático exige perfis específicos no meio-campo

Mourinho explicou que prefere combinar características táticas diferentes a escalar jogadores de perfis semelhantes juntos no meio-campo central. “Aprendi que, no meio-campo, uma combinação de talentos nos oferece mais do que dois jogadores com características semelhantes”, revelou Mourinho.

Publicidade

“Isso significa que não uso a dupla de volantes formada por Bernardo e Guler, a não ser em situações desesperadas.”

“Prefiro essa combinação de talentos, que nos dá equilíbrio na defesa e mais qualidade na construção dos ataques”, acrescentou.

Publicidade

Opções do Real Madrid deixam rivais na disputa pelo título sem saber o que esperar

A flexibilidade tática de Mourinho permite que o Real Madrid se adapte sem dificuldades às formações adversárias e às circunstâncias de cada partida.

Com Bernardo, Camavinga, Guler e Tchouameni disputando vagas, a concorrência no meio-campo segue alta.

Publicidade

O Real Madrid volta suas atenções para o Santander em seu próximo desafio pela La Liga.