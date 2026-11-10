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O que Vinícius tem a ver com isso? Arsenal se prepara para dar o bote em estrela do Real Madrid

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O atacante do Real Madrid entrou no radar de interesses do Arsenal antes da próxima janela de transferências de inverno, em meio à incerteza que cerca o seu futuro no clube merengue e ao seu claro desejo de conseguir mais oportunidades de atuar, depois de ter se contentado com minutos limitados desde o início da temporada.

Segundo o que foi divulgado pelo site Tribuna, o Arsenal estuda uma investida para contratar o atacante brasileiro Endrick em janeiro, dentro de seus esforços para reforçar o setor ofensivo durante a segunda metade da temporada, depois que suas possíveis tentativas de contratar Eli Junior Kroupi, atacante do Bournemouth, esbarraram na posição de seu clube, que se recusa a liberá-lo no meio da temporada.

Kroupi é a possível primeira opção do Arsenal para reforçar seu ataque, mas o Bournemouth informou ao clube londrino que seu atacante não está à venda durante a janela de transferências de inverno, fazendo com que o interesse se voltasse para Endrick, que não vem tendo oportunidades suficientes no Real Madrid.

De acordo com a reportagem, o atacante brasileiro atuou apenas 114 minutos nesta temporada, o que reforça as chances de ele buscar um destino que lhe permita jogar com regularidade, especialmente porque o jogador já havia sido associado a uma saída do Real Madrid.

A reportagem apontou que Endrick foi oferecido ao Arsenal no ano passado, antes de acabar transferido para o Olympique Lyon por empréstimo.

Até o momento, não ficou claro se o clube inglês pensa em tomá-lo emprestado novamente ou se busca contratá-lo em definitivo.

Endrick abre a porta e seu destino em janeiro é incerto

Esses desdobramentos coincidem com declarações feitas por Endrick recentemente, nas quais ele falou abertamente sobre seu futuro, afirmando que não sabe o que vai acontecer em janeiro, e que sua prioridade é jogar, sentir-se feliz e ajudar seus companheiros.

Disse o atacante brasileiro: "Tudo o que eu quero é jogar, sentir-me feliz e ajudar meus companheiros", acrescentando: "Não sei o que vai acontecer em janeiro, isso está nas mãos de Deus. Tudo o que desejo é o melhor para a minha carreira".

Apesar de ter afirmado que Madri é uma cidade maravilhosa, Endrick ressaltou que sempre fará o que for necessário para progredir em sua carreira, declarações que deixam a porta aberta para a possibilidade de uma saída caso ele continue afastado das partidas.

O jogador também falou de forma positiva sobre sua relação com o treinador José Mourinho, afirmando ter grande confiança nele, e revelando que o treinador entra em contato com ele diariamente para saber de sua vida pessoal, e não apenas para falar de futebol.

Relação do Arsenal com o agente de Vinícius pode facilitar o negócio

Entre os fatores que podem ajudar o Arsenal em suas movimentações está o fato de que Endrick e Vinícius Júnior, seu companheiro no Real Madrid, são representados pela mesma agência, que mantém uma boa relação com Andrea Berta, diretor esportivo do clube inglês.

Berta já havia tentado negociar com a agência a transferência de Vinícius para o Emirates Stadium no último verão, o que pode dar ao Arsenal uma porta de entrada adequada para analisar a possibilidade de contratar Endrick.

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