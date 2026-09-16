O brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, enviou uma mensagem com um tom claro de desafio ao Atlético de Madrid, dias antes do aguardado dérbi da capital, garantindo que seu jejum de gols não vai durar muito e que tem mais a oferecer no próximo confronto.

Vinícius Júnior participou da emocionante vitória do Real Madrid sobre o Elche por 3 a 2, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, mas saiu da partida sem marcar nem dar assistência, depois de desperdiçar várias chances perigosas ao longo do jogo.

O craque brasileiro sofreu com uma clara falta de sorte diante do gol do Elche, antes de ser substituído por José Mourinho aos 68 minutos, enquanto o Real Madrid precisou de um gol nos acréscimos de Carlos Espí aos 45+1 minutos do segundo tempo para decidir a partida e garantir os três pontos.

A estrela do Real Madrid escreveu na função "story" de sua conta no Instagram: "Meus gols vão voltar em breve, não posso desperdiçar todas essas chances! Domingo vem mais, hala Madrid".

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A mensagem de Vinícius carrega uma promessa clara de voltar a balançar as redes, no momento em que o Real Madrid se prepara para disputar um de seus confrontos mais fortes nesta temporada diante de seu rival Atlético de Madrid.

O Real Madrid visita o Atlético na noite do próximo domingo, no estádio Metropolitano, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Depois de Vinícius se contentar com a assistência e a movimentação ofensiva sem deixar sua marca nos gols diante do Elche, parece que o ponta brasileiro marcou o dérbi de Madrid como o momento para recuperar sua presença diante do gol, após escolher ele mesmo enviar uma mensagem clara antes do confronto: vem mais por aí.

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