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O que Ronaldo espera? Declaração decisiva do presidente da Federação Portuguesa

Portugal x Dinamarca
Portugal
Dinamarca
Liga das Nações A
C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Dinamarca

Uma mensagem da terra natal de "O Dom"

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, continua confiando na capacidade de Cristiano Ronaldo de resolver sua divergência com o técnico Jorge Jesus e retornar ao elenco da seleção.

Durante a última data Fifa, Ronaldo, de 41 anos, deixou a concentração da seleção portuguesa após uma divergência com seu técnico Jorge Jesus.

A Federação Portuguesa de Futebol impôs uma suspensão provisória a Ronaldo, sem ter anunciado até o momento a punição definitiva que será adotada contra ele.

Durante um encontro na sede da prefeitura da cidade de Funchal, terra natal de Ronaldo, realizado no âmbito de um evento da Federação Portuguesa, Proença afirmou: "Estamos na terra do maior tesouro que o futebol português já gerou: Cristiano Ronaldo, nosso capitão".

E acrescentou, de acordo com o que foi publicado pela rede ESPN: "Nosso capitão Cristiano Ronaldo é um dos elementos essenciais do nosso time".

Proença demonstrou otimismo quanto à possibilidade de resolver a divergência entre Ronaldo e Jorge Jesus, que comandou o craque português na última temporada no Al-Nassr, da Arábia Saudita, com quem conquistou o título da Saudi Pro League.

Ronaldo havia publicado um comunicado pouco tempo após deixar a concentração da seleção, no qual acusou Jorge Jesus de ter "quebrado a promessa" que lhe havia feito. No mesmo comunicado, Ronaldo afirmou estar disposto a aceitar qualquer punição imposta pela Federação Portuguesa de Futebol, ressaltando ao mesmo tempo seu desejo de continuar jogando pela seleção nacional.

Restam a Portugal duas partidas na Liga das Nações da Uefa, contra Dinamarca e País de Gales, no próximo mês de novembro.

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