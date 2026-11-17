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A tensão entre Jude Bellingham e Marc Cucurella no duelo entre Espanha e Inglaterra levantou dúvidas sobre um possível reflexo no ambiente do vestiário do Real Madrid, já que os dois jogadores fazem parte do time merengue.

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A partida entre as duas seleções no Metropolitano, válida pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, foi marcada por atritos e discussões frequentes entre o meio-campista inglês e o lateral espanhol, que trocaram reclamações durante o jogo, vencido pela Inglaterra por 3 a 2.

No entanto, o jornalista Roberto Morales descartou que o desentendimento se transforme em um conflito dentro do clube, apesar das personalidades diferentes de cada um.

Morales, jornalista da agência de notícias espanhola "EFE", comentou o episódio durante participação no programa "El Partidazo", da rádio Cadena COPE, explicando que Cucurella é um dos jogadores que espalham um clima positivo no vestiário, ao contrário de Bellingham, que tem uma natureza competitiva mais intensa e tende a encarar tudo com o máximo de entusiasmo.

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"Cucurella é um dos jogadores que mais criam um bom ambiente no vestiário. Bellingham não é desse tipo. É verdade que ele é extremamente competitivo e se irrita com facilidade, e que é um jogador que leva tudo ao limite, mas é muito profissional, e não acredito que o que aconteceu vá passar dos limites do campo em momento algum", disse Morales.

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O jornalista acrescentou, descartando que a tensão chegue ao Real Madrid: "O que eu descarto é o que muitos dos que (odeiam) o Real Madrid querem, que é esse episódio causar um problema no vestiário. Posso garantir que isso não vai acontecer".

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Ainda assim, Morales não isentou o meio-campista inglês de responsabilidade pela atitude e criticou sua reação quando Cucurella caiu no gramado após uma disputa: Bellingham se aproximou dele em tom desafiador e dirigiu palavras que soaram mais como provocação, dizendo: "Vamos, qual é? Qual é?".

"Bellingham passou dos limites, e alguém vai ter que repreendê-lo quando ele voltar a Valdebebas", disse Morales ao comentar a atitude do inglês, referindo-se à necessidade de alertar o jogador sobre suas reações.

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Ao mesmo tempo, Morales destacou que o técnico José Mourinho terá de ficar atento a qualquer excesso de intensidade competitiva, como o que ocorreu entre o meio-campista e o lateral no duelo entre Espanha e Inglaterra.

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A Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2026, sofreu diante da Inglaterra sua primeira derrota após uma sequência de 43 jogos consecutivos sem perder. A seleção inglesa terminou na liderança do Grupo 3, com 15 pontos, à frente da Espanha pelo saldo de gols e pelo confronto direto após a vitória na rodada final, e as duas seleções garantiram juntas a classificação para as quartas de final.

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