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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

"O que parecia impossível tornou-se realidade": o segredo da transformação impressionante do "Real Mourinho"

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

Madri já não é mais a mesma

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O Real Madrid se impôs com força no cenário do futebol, após prolongar sua sequência de vitórias com o oitavo triunfo consecutivo, ao superar o Valencia (3 a 0) no estádio Mestalla, em uma partida que refletiu a grande evolução vivida pela equipe sob o comando do português José Mourinho, em meio a elogios ao seu desempenho coletivo e à crescente sintonia entre seus jogadores.

O jornal espanhol "Marca", em uma reportagem intitulada "Começaram a acontecer no Real Madrid coisas que pareciam impossíveis", destacou a transformação ocorrida na equipe merengue ao longo dos últimos quatro meses, considerando que Mourinho conseguiu construir um time dotado de determinação, pressão intensa e eficiência ofensiva, com clara harmonia entre seus componentes nas transições ofensivas e defensivas.

O jornal apontou que o Real Madrid tratou o confronto com o Valencia com grande seriedade, apesar da dificuldade de jogar no gramado do Mestalla, e conseguiu gradualmente impor seu ritmo e esfriar o entusiasmo dos donos da casa, antes de definir a partida com uma vitória tranquila, aproveitando o compromisso de seus jogadores com as instruções e a recusa em se deixar levar pelo clima de tensão e protestos.

Acrescentou que a equipe passou a contar com um grupo titular bem definido, reunido por uma identidade técnica específica e um espírito competitivo em ascensão, em contraste com a queda do Valencia, cujos jogadores pareciam mais preocupados com reclamações e discussões do que em tentar voltar ao clima da partida.

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Valverde: Mourinho extrai a melhor versão

O uruguaio Federico Valverde recebeu elogios especiais, após prolongar sua boa fase marcando mais um gol diante do Valencia, na sequência de seu papel decisivo na vitória do Real Madrid sobre o AEK Atenas, quando anotou o gol do triunfo nos acréscimos.

A "Marca" avaliou que Mourinho conseguiu extrair o melhor potencial do jogador, ao utilizá-lo na posição de lateral-direito, apesar de ele não preferir atuar ali, destacando que Valverde possui os atributos que podem torná-lo o melhor lateral-direito do mundo.

Güler: um talento mundial que faz a diferença

Por sua vez, o turco Arda Güler se tornou um dos elementos centrais do elenco do Real Madrid, após provar sua capacidade de conduzir os ataques da equipe e fazer a diferença com seus toques diferenciados.

Güler fez uma atuação notável diante do Valencia, durante a qual marcou um gol e deu uma assistência para Kylian Mbappé, contribuindo diretamente para a vitória por 3 a 0, e levou o prêmio de melhor jogador da partida, passando a disputar com o atacante francês esse reconhecimento graças aos seus níveis cada vez mais altos.

Diomande: a personificação das ideias de Mourinho

Os elogios se estenderam ao marfinense Yan Diomande, descrito pelo jornal como uma das maiores personificações das ideias de Mourinho, graças à sua atividade constante, à pressão ininterrupta sobre os adversários e ao seu compromisso com o trabalho coletivo, o que leva seus companheiros a entregarem o mesmo esforço.

Esclareceu que o papel de Diomande não se limita às obrigações defensivas e à pressão sobre o adversário, mas se estende à criação de perigo ofensivo quando a equipe está com a bola, graças à sua movimentação e à sua capacidade de criar oportunidades de gol.

Cucurella e Diomande: uma dupla difícil de ser quebrada

A "Marca" também elogiou o nível apresentado por Cucurella, considerando que ele superou a fase de adaptação e chegou ao seu melhor momento, formando com Diomande uma dupla forte no lado esquerdo, difícil de ser penetrada pelos adversários.

O jornal apontou que a sintonia entre os jogadores se tornou evidente, e que o entendimento entre eles chega a parecer melhor do que aquele que une Cucurella ao brasileiro Vinícius Júnior, em mais um indício da evolução coletiva vivida pelo Real Madrid sob o comando de Mourinho.

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