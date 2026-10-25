Uma única partida certamente não é suficiente para prever uma temporada ou mais, mas talvez forneça alguns indícios do que o futuro pode reservar, algo que se aplica ao confronto do Clássico marcado para a noite deste domingo entre Barcelona e seu visitante Real Madrid, pela décima rodada de LaLiga.

E se quisermos tomar como exemplo o passado, o primeiro Clássico que Mourinho disputou, em 29 de novembro de 2010, revelou que o treinador português enfrentaria grande dificuldade para quebrar a hegemonia da equipe catalã, quando sofreu uma pesada derrota (5 a 0) no estádio Camp Nou, algo que os acontecimentos posteriores comprovaram.

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E, apesar de o Real de Mourinho ter conseguido se igualar ao aterrorizante Barcelona de Guardiola, e inclusive superá-lo em algumas ocasiões (o Merengue venceu 5 partidas, perdeu 6 e empatou 6), o saldo final não foi favorável ao Merengue, que perdeu LaLiga em duas das três temporadas de Mourinho no Santiago Bernabéu (entre 2010 e 2013), além de a equipe catalã ter vencido o duelo europeu com seu rival nas semifinais da Liga dos Campeões (2010-2011).

Mourinho conquistou apenas 3 títulos com o Real Madrid em sua primeira passagem: a Copa do Rei 2010-2011, LaLiga 2011-2012 e a Supercopa da Espanha 2012.

E o que reforça a possibilidade de a partida de hoje fornecer indícios para o futuro: o Real Madrid contratou diversos astros no último mercado, o que sugere que as mudanças no elenco da próxima temporada não serão amplas, ou seja, Mourinho dependerá fortemente, em sua segunda passagem — ou pelo menos em sua fase inicial —, da maior parte do plantel atual, que disputará hoje seu primeiro teste no Clássico após as renovações de verão.

Vantagem catalã, mas!

E, apesar da derrota recente para o Paris Saint-Germain (4 a 2) na Liga dos Campeões, e em contrapartida da goleada do Merengue sobre o Leipzig (4 a 1), o Barcelona ainda é o favorito no papel para vencer o clássico de LaLiga, já que é a equipe mais entrosada e constante nesta temporada, conforme indicam o desempenho e os resultados.

Mas o despertar do Merengue também precisa ser levado em consideração, pois é uma equipe que marcou apenas 4 gols nas três últimas partidas, enquanto sofreu três gols da Roma e um gol diante de Sevilla e Leipzig, algo que deve soar os sinos de alerta no Camp Nou.

O Barcelona também terá que mostrar como reagirá à queda diante do Paris, e se possui a personalidade forte o suficiente para se reerguer rapidamente do tropeço europeu e voltar ao caminho certo, ou se caminha para uma temporada instável que a torcida catalã não deseja.