Um dia antes do aguardado confronto entre a Argentina e a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, o árbitro norte-americano Ismail Al-Fateh foi alvo de duras críticas por parte da Espanha, após a Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciar que ele apitaria a partida.
O renomado jornalista espanhol Miguel Serrano lançou um ataque contundente a Al-Fateh por meio de sua conta na plataforma “X”, considerando que o árbitro não merece apitar uma das partidas mais importantes do torneio, devido às suas decisões polêmicas na atual edição da Copa do Mundo.
Serrano escreveu: “Este é o árbitro que permitiu que os jogadores do Uruguai jogassem com violência contra a Espanha em uma das piores atuações arbitrais da Copa do Mundo, e que obrigou o VAR a intervir depois de ignorar um pênalti claro a favor do Brasil, e esta é a sua recompensa! O que a FIFA está fazendo é inacreditável”.
O jornalista espanhol referiu-se, em suas críticas, à partida entre Espanha e Uruguai, na qual, segundo ele, Al-Fateh foi tolerante com as entradas violentas dos jogadores da seleção uruguaia, descrevendo seu desempenho durante a partida como um dos piores do torneio.
Ele também relembrou a polêmica que marcou o confronto entre Brasil e Noruega nas oitavas de final, ao considerar que Al-Fateh cometeu um erro ao não marcar um pênalti a favor do Brasil em campo, antes que o árbitro de vídeo interviesse e pedisse que ele revisasse a jogada, levando-o a mudar sua decisão e marcar o pênalti.
Ismail Al-Fateh é considerado um dos árbitros mais destacados dos Estados Unidos na última década. Ele nasceu em Casablanca, no Marrocos, em 1982, antes de emigrar com a família para os Estados Unidos aos 18 anos, tendo posteriormente obtido a cidadania americana.
Ele foi incluído na lista internacional da Federação Internacional de Futebol (FIFA) em 2016 e apitou diversos torneios importantes, entre eles a Copa do Mundo de 2022 no Catar, além de ter atuado como quarto árbitro na histórica final entre Argentina e França, antes de continuar sua participação na Copa do Mundo de 2026, com a atribuição de várias partidas importantes, apesar da polêmica que acompanhou algumas de suas decisões arbitrais no torneio atual.