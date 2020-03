O que o Flamengo precisa para ser campeão carioca?

Campeã da Taça Guanabara, entenda as vantagens da equipe de Jorge Jesus no estadual

Apesar da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) ter suspendido o Campeonato Carioca por 15 dias devido à pandemia do novo coronavírus, o caminha para mais um título na temporada.

Após a equipe comandada por Jorge Jesus ter conquistado a - venceu o Boavista por 2 a 1 de virada -, o Rubro-Negro é líder da Taça Rio, com nove pontos e pode ser campeão direto do Carioca caso conquiste o segundo turno.

Em 2020, a fórmula com os campeões de cada turno fazendo a grande final do Estadual foi retomada. Entretanto, o regulamento trouxe uma novidade.

Confira o que o Flamengo precisa fazer para ser campeão carioca!

CAMPEÃO CARIOCA DIRETO

Para ser declarado campeão carioca direto, o Flamengo precisa não só conquistar a , como também precisa ter o maior número de pontos no somatório das duas fases.

CAMPEÃO DA TAÇA RIO, MAS SEM MELHOR CAMPANHA

Caso conquiste o segundo turno, mas não tenha a melhor campanha, o Flamengo precisará encarar o time que tiver em uma partida única.

OUTRA EQUIPE CAMPEÃ DA TAÇA RIO

Se outra equipe conquistar a Taça Rio, encara o Flamengo na grande final do , marcada inicialmente para o dia 10 de maio.