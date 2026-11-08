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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

O que o árbitro anotou? Novos detalhes dos confrontos entre Real Madrid e Valencia no túnel do Mestalla

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
A. Ruediger
Eder Militao
Espanha
England
Alemanha
Brasil

Protestos que incendiaram a situação

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O túnel que dá acesso aos vestiários no estádio Mestalla foi palco de confrontos acalorados entre jogadores do Real Madrid e dirigentes do Valencia após o duelo entre as duas equipes pela 12ª rodada de LaLiga, episódio que exigiu a intervenção da Polícia Nacional, depois que a tensão evoluiu para atritos físicos, entre os quais o embate do zagueiro alemão Antonio Rüdiger com um integrante da segurança particular do Valencia.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol "As", Rüdiger entrou em bate-boca com um dos membros da segurança particular do Valencia, que recebeu um golpe enquanto tentava separar os envolvidos nos confrontos, dos quais participaram, pelo lado do Real Madrid, o zagueiro alemão, Éder Militão e Jude Bellingham.

A situação de nervosismo começou depois que os jogadores do Valencia contestaram a decisão do árbitro a respeito da falta que antecedeu o gol de abertura do placar de Federico Valverde, em 1 a 0, após a marcação de um erro de Mamardashvili contra Kylian Mbappé, decisão com a qual os jogadores da equipe anfitriã não se convenceram.

Um grupo de jogadores do Valencia, encabeçado pelos capitães José Gayà, Guido Rodríguez e Pepelu, ao lado de membros da comissão técnica e do diretor esportivo Braulio Vázquez, quis levar seus protestos ao árbitro Hernández Maeso enquanto ele se dirigia ao vestiário da arbitragem.

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Naquele momento, os citados jogadores do Real Madrid criticaram as atitudes dos jogadores do Valencia e exigiram que eles se calassem e se encaminhassem aos vestiários, o que elevou o nível de tensão entre as duas partes.

A situação exigiu a intervenção das forças de segurança para separar os jogadores, segundo as fontes nas quais o relatório se baseou, e durante esse momento um dos membros da segurança recebeu um golpe de Rüdiger.

O que aconteceu no intervalo?

Em seu relatório oficial sobre a partida, o árbitro Hernández Maeso registrou um episódio ocorrido durante o intervalo entre os dois tempos, cujo protagonista foi Braulio Vázquez, diretor esportivo do Valencia, e o primeiro árbitro assistente.

O relatório do árbitro diz: "Provocou um bate-boca e chegou ao ponto de confrontar o meu primeiro assistente, dirigindo-se a ele diversas vezes em tom irritado, dizendo: não é falta, não é falta! Que coisa!".

E acrescentou o árbitro: "Da mesma forma, quando passei ao lado dele, dirigiu-me as mesmas expressões em repetidas ocasiões, mantendo um tom irritado e um comportamento exaltado".

O relatório concluiu: "E, como resultado dessa situação, foi necessária a intervenção de agentes da Polícia Nacional, que se encarregaram de verificar sua identidade e tiveram de contê-lo e afastá-lo do local para pôr fim ao episódio".

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