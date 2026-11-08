O que o árbitro anotou? Novos detalhes dos confrontos entre Real Madrid e Valencia no túnel do Mestalla

O túnel que dá acesso aos vestiários no estádio Mestalla foi palco de confrontos acalorados entre jogadores do Real Madrid e dirigentes do Valencia após o duelo entre as duas equipes pela 12ª rodada de LaLiga, episódio que exigiu a intervenção da Polícia Nacional, depois que a tensão evoluiu para atritos físicos, entre os quais o embate do zagueiro alemão Antonio Rüdiger com um integrante da segurança particular do Valencia.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol "As", Rüdiger entrou em bate-boca com um dos membros da segurança particular do Valencia, que recebeu um golpe enquanto tentava separar os envolvidos nos confrontos, dos quais participaram, pelo lado do Real Madrid, o zagueiro alemão, Éder Militão e Jude Bellingham.

A situação de nervosismo começou depois que os jogadores do Valencia contestaram a decisão do árbitro a respeito da falta que antecedeu o gol de abertura do placar de Federico Valverde, em 1 a 0, após a marcação de um erro de Mamardashvili contra Kylian Mbappé, decisão com a qual os jogadores da equipe anfitriã não se convenceram.

Um grupo de jogadores do Valencia, encabeçado pelos capitães José Gayà, Guido Rodríguez e Pepelu, ao lado de membros da comissão técnica e do diretor esportivo Braulio Vázquez, quis levar seus protestos ao árbitro Hernández Maeso enquanto ele se dirigia ao vestiário da arbitragem.

Naquele momento, os citados jogadores do Real Madrid criticaram as atitudes dos jogadores do Valencia e exigiram que eles se calassem e se encaminhassem aos vestiários, o que elevou o nível de tensão entre as duas partes.

A situação exigiu a intervenção das forças de segurança para separar os jogadores, segundo as fontes nas quais o relatório se baseou, e durante esse momento um dos membros da segurança recebeu um golpe de Rüdiger.

O que aconteceu no intervalo?

Em seu relatório oficial sobre a partida, o árbitro Hernández Maeso registrou um episódio ocorrido durante o intervalo entre os dois tempos, cujo protagonista foi Braulio Vázquez, diretor esportivo do Valencia, e o primeiro árbitro assistente.

O relatório do árbitro diz: "Provocou um bate-boca e chegou ao ponto de confrontar o meu primeiro assistente, dirigindo-se a ele diversas vezes em tom irritado, dizendo: não é falta, não é falta! Que coisa!".

E acrescentou o árbitro: "Da mesma forma, quando passei ao lado dele, dirigiu-me as mesmas expressões em repetidas ocasiões, mantendo um tom irritado e um comportamento exaltado".

O relatório concluiu: "E, como resultado dessa situação, foi necessária a intervenção de agentes da Polícia Nacional, que se encarregaram de verificar sua identidade e tiveram de contê-lo e afastá-lo do local para pôr fim ao episódio".