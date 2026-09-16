O Barcelona alcançou uma série de números marcantes após a vitória arrasadora sobre o Racing Santander, dando continuidade à sequência de triunfos nesta temporada.

O Barça balançou as redes do adversário 7 vezes e sofreu apenas 2 gols em partida disputada no estádio "Spotify Camp Nou" na noite desta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona conquistou o aproveitamento máximo ao vencer as seis partidas, além da vitória sobre o Feyenoord, da Holanda, na Liga dos Campeões da Europa, somando triunfos nos sete primeiros jogos, com 33 gols marcados, sendo 28 apenas no Campeonato Espanhol.

Um início histórico

Segundo a estatística publicada pela confiável conta "MisterChip", nenhum time na história do Campeonato Espanhol havia combinado o início perfeito após as primeiras 6 partidas com pelo menos 28 gols marcados.

O Sevilla, comandado pelo técnico Pepe Brand, foi o único time a marcar um número semelhante de gols nas primeiras 6 rodadas, ao anotar 32 gols na temporada 1940-1941, mas conseguiu apenas 4 vitórias em suas seis primeiras partidas.

33 gols após 7 partidas

Os recordes não pararam nas fronteiras do campeonato, já que a rede francesa "Stats du Foot" apontou que o Barcelona marcou 33 gols em suas primeiras 7 partidas oficiais nesta temporada, sendo a primeira vez que o time alcança esse número desde o período pós-guerra.

A conta "MisterChip" também revelou um número ainda mais raro, esclarecendo que o Barcelona não iniciava nenhuma temporada, considerando todas as competições oficiais, com 7 vitórias consecutivas e 33 gols ou mais marcados há 111 anos.

O último início semelhante remonta à temporada 1915-1916, quando o Barcelona conquistou 7 vitórias consecutivas sob o comando do técnico Jack Greenwell, marcando 44 gols nesse período.

Flick entra para a história

Esse início também reflete a marca de Hansi Flick com o time catalão, depois que o técnico alemão conquistou 95 vitórias em 124 partidas oficiais no comando do Barcelona, com um aproveitamento de 77%.

Segundo a "Stats du Foot", esse percentual dá a Flick o melhor índice de vitórias de um técnico do Barcelona no século XXI, superando Luis Enrique, cujo índice é de 76%.

3 pênaltis em uma única partida

O confronto contra o Racing testemunhou outro número excepcional para o Barcelona, depois que foram marcados 3 pênaltis a seu favor em uma única partida do Campeonato Espanhol.

A conta "MisterChip" esclareceu que esse fato só havia se repetido 3 vezes anteriormente na história do clube, todas ocorridas no estádio do Barcelona, sendo contra o Sabadell em 1944, o Osasuna em 1994 e o Sporting Gijón em 2016.