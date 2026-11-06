O que mudou na seleção da Holanda desde a última Data Fifa

Xavi divulgou a lista de convocados da seleção da Holanda para os próximos jogos da fase de grupos da Liga das Nações. Há algumas mudanças na equipe em relação ao período anterior de jogos de seleções.

Luciano Valente vem jogando bem há algum tempo no Feyenoord, mas Xavi voltou a deixá-lo de fora. O mesmo aconteceu com Matthijs de Ligt, que retornou ao Manchester United, com o atacante Wout Weghorst, do FC Twente, e com Memphis Depay. Gjivai Zechiel foi convocado, assim como Mexx Meerdink e Ruben van Bommel.

Frenkie de Jong volta à seleção da Holanda. A última atuação do jogador, que soma 70 partidas pela seleção, foi na Copa do Mundo, quando a Holanda foi eliminada pelo Marrocos na fase de 32. Donyell Malen, em boa fase na AS Roma, também atuou pela última vez pela seleção holandesa na Copa do Mundo.

Brian Brobbey atravessa uma temporada difícil no Sunderland, lanterna da Premier League. Ainda assim, Xavi reservou uma vaga para o ex-jogador do Ajax, que enfrentou a Alemanha em setembro (1 a 1) e depois foi cortado por lesão.

Alguns jogadores estão fora deste período de jogos de seleções por causa de lesões. Ryan Gravenberch perdeu os dois últimos jogos do Liverpool, e Jorrel Hato não enfrentará Grécia e Alemanha devido a uma lesão leve.

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Kenneth Taylor lidera a Serie A com a Lazio e tem um papel importante na equipe de Gennaro Gattuso. Mesmo assim, Xavi não considerou necessário convocá-lo. O ex-meio-campista do Ajax jogou apenas 23 minutos no período anterior de jogos de seleções.

A seleção da Holanda lidera atualmente o Grupo B da Liga das Nações. Nos primeiros quatro jogos sob o comando do técnico Xavi, a equipe somou oito pontos.