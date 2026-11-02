O confronto entre Real Madrid e Racing Santander, que terminou com vitória por 3 a 0 do time merengue, válido pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, foi marcado por uma notável polêmica de arbitragem, depois que o árbitro José Luis Munuera Montero voltou atrás na marcação de um pênalti a favor dos donos da casa aos 71 minutos, por conta de um toque de mão do francês Aurélien Tchouaméni dentro da área, após a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Esse não foi o primeiro lance a agitar a torcida na partida disputada no estádio El Sardinero, já que antes dele houve o pênalti que o árbitro marcou a favor de Kylian Mbappé aos 11 minutos, após um choque com o jogador do Racing Mateo Prati, convertido pelo astro francês no gol que abriu a vantagem para o Real Madrid, numa decisão que provocou amplos protestos da torcida do time mandante.

O lance de Tchouaméni começou quando o árbitro apontou para a marca do pênalti, depois que seu assistente o alertou sobre a existência de um toque de mão dentro da área, mas a cabine da tecnologia de vídeo, comandada por Luis Mario Mila, interveio e pediu que ele revisasse o lance, dizendo: "José Luis, recomendo que revise o pênalti que você marcou, por favor".

Ao se dirigir ao monitor de revisão, Munuera Montero fez questão de tranquilizar o técnico do Racing, José Alberto, garantindo que examinaria a jogada pessoalmente, antes de pedir à cabine de vídeo que esclarecesse a forma como a bola havia sido jogada.

O árbitro questionou: "Quero ver como a bola foi jogada", recebendo de Mila o esclarecimento de que Tchouaméni jogou a bola de forma intencional antes de ela bater em sua mão, o que o levou a pedir a exibição do lance de maneira mais clara, com melhor iluminação e maior tempo de repetição para que pudesse analisar os detalhes.

Durante a revisão, Munuera Montero perguntou se algum dos jogadores do Racing havia tocado na bola, recebendo uma resposta negativa.

Após assistir ao lance novamente, o árbitro concluiu que foi Tchouaméni quem jogou a bola, e que ela ricocheteou em direção à sua mão sem intervenção de um adversário, considerando que o caso não exigia a marcação de pênalti.

Com base nisso, o árbitro voltou atrás em sua primeira decisão e anulou o pênalti, o que provocou a fúria da torcida do Racing nas arquibancadas, cujos protestos chegaram ao ponto de atirarem um isqueiro no gramado.

A decisão se baseia num princípio de arbitragem segundo o qual o choque da bola na mão do defensor, depois de ele próprio tê-la jogado de forma intencional, não constitui infração automaticamente, caso o contato tenha sido involuntário, devendo-se levar em conta a posição da mão, a natureza do movimento e as circunstâncias que cercam a jogada.