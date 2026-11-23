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Lamine Yamal desperdiçou um pênalti na partida do Barcelona contra o Villarreal, que terminou com vitória do time catalão por 3 a 2 no Spotify Camp Nou.

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De acordo com o jornal Sport, "houve uma conversa entre Raphinha e Lamine Yamal imediatamente antes da cobrança do pênalti, aos 21 minutos da partida contra o Villarreal".

Raphinha estava pronto para cobrar o pênalti, já que é o principal batedor da equipe, mas deixou a cobrança para Yamal, atendendo a um pedido expresso do companheiro.

O momento era difícil, com o Barcelona perdendo por 2 a 0. Ainda assim, Raphinha quis consolar Lamine Yamal, que havia sofrido a falta que originou o pênalti.

Lamine mostrou uma mentalidade muito forte depois daquele lance: deu a assistência para o gol de empate de Fermín López e iniciou a jogada do gol da vitória, com um belo passe de calcanhar para Eric García.

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Por isso, não há motivo para culpar Lamine Yamal. Ainda assim, seu nível de confiabilidade nas cobranças de pênalti não se compara ao de Raphinha.

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Raphinha não desperdiça um pênalti há quase nove anos, desde a época em que jogava pelo Vitória de Guimarães, de Portugal.

O brasileiro converteu 21 pênaltis consecutivos na carreira. O último que ele perdeu foi em 23 de dezembro de 2017, há cerca de nove anos, quando defendia o Vitória de Guimarães no Campeonato Português. Desde então, só acertou as cobranças, seja pelo Rennes, pelo Leeds United, pelo Barcelona ou pela seleção brasileira.

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Mais precisamente, o aproveitamento de Raphinha em cobranças de pênalti ao longo da carreira é de 95,6%. Pelo Barcelona, o retrospecto é perfeito: foram 11 cobranças, todas convertidas.

Lamine Yamal também tem grande qualidade nesse tipo de lance, mas não tem o mesmo poder de decisão que caracteriza Raphinha.

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A temporada atual parece especialmente difícil para Yamal, que converteu apenas um pênalti em três tentativas. Ele errou contra o Racing e o Villarreal e marcou contra o Levante.

Ao longo da carreira, Lamine Yamal tem um bom aproveitamento de 75% nas cobranças de pênalti.

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Das 16 cobranças que realizou, desperdiçou quatro: três com a camisa do Barcelona e uma na disputa de pênaltis das quartas de final da Liga das Nações da Europa, contra a Holanda.

Robert Lewandowski foi o principal batedor de pênaltis do Barcelona nas últimas temporadas, mas a saída do polonês abriu espaço para um novo cenário. Até agora, Flick deu aos jogadores certa margem para resolver essa questão entre eles, mas talvez reveja esse aspecto após os acontecimentos recentes.

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Não há dúvida de que Raphinha é uma garantia real, e tudo indica que a discussão sobre quem será o batedor de pênaltis deve ser encerrada daqui em diante, sobretudo nos momentos decisivos.

Na seleção espanhola, por exemplo, não há dúvidas sobre isso: Mikel Oyarzabal é o principal batedor. No duelo contra a França, pela semifinal da Copa do Mundo, o jogador basco cobrou o pênalti, embora a falta que o originou tivesse sido cometida em Yamal.