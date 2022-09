O que explica a campanha tão diferente do Botafogo dentro e fora de casa no Brasileirão

Equipe treinada por Luís Castro é uma das piores como mandante ao mesmo tempo em que vai bem como visitante

Existe uma curiosidade envolvendo o Botafogo neste Brasileirão 2022. A equipe treinada por Luís Castro tem uma das piores campanhas jogando em sua casa, sendo a frustração mais recente o empate sem gols contra o América-MG pela 26ª rodada, mas é um dos visitantes que mais venceram e somaram pontos. Esta realidade de lados absolutos dá esperança pelo que acontece longe do Estádio Nilton Santos, mas vem decepcionando dentro do que acontece na casa alvinegra. Não chega a surpreender que o time seja um dos que, ao mesmo tempo, lutam contra o rebaixamento enquanto até sonham com vaga na Libertadores.

“Os 32 mil torcedores vieram porque reconhecem o nosso trabalho. São muito fiéis ao Glorioso, o que é motivo de satisfação. Trabalhamos para corresponder a essa dedicação deles. Jogar em casa ou em fora, a única diferença é ter mais ou menos torcedores. Mas, para quem vive no futebol, o decisivo é focar naquele retângulo do jogo (...) Todos acham que em casa é para ganhar, e fora pode perder. Eu acho que devemos ganhar em casa e fora”, disse Luís Castro após o empate com o América-MG.

Nas palavras de Luís Castro, está claro que o discurso não diferencia o que deve ser esperado do time dentro ou fora de casa. Mas o que explica as seis derrotas, quatro empates e apenas três vitórias como mandante se longe de casa o Botafogo venceu cinco vezes, empatou outras três e saiu derrotado cinco vezes? Para responder a esta pergunta, levantamos estatísticas junto à Opta Sports e a resposta resumida é a seguinte: quando joga em casa o Botafogo piora bastante o seu desempenho ofensivo.

O que há de parecido: postura com bola no pé

Botafogo

Um ponto que deve satisfazer ao técnico Luís Castro, e que até chega a impressionar, é a similaridade das estatísticas do Botafogo quando tem a bola no pé dentro e fora de casa. A média de passes certos é praticamente idêntica (80.2% em casa; 80.8% fora), assim como a quantidade que chega até o terço final do campo adversário (1334; 1333).

Jogando em sua casa, os alvinegros encontram uma dificuldade maior para acertar os passes trocados no terço final de seu ataque, o que tem como consequência erros maiores neste setor do campo – o que é normal de acontecer, uma vez que adversários visitantes tendem a atuar mais defensivamente.

Outra curiosidade está no fato de o Botafogo ter média de posse de bola maior como visitante (51.3%) do que em seus domínios (47.4%).

Desperdícios no ataque, o principal culpado

Mas talvez a principal razão técnica que explique esta campanha de extremos do Botafogo no Brasileirão esteja em seu ataque, uma vez que na defesa o time tenha sofrido até menos gols do que poderia (12 tentos sofridos em casa de um total de 14.69 esperados, 18 gols sofridos como visitante de um total de 21.68 esperados).

Como mandante o Botafogo finaliza mais do que longe de casa (193 a 173), mas finaliza bem pior: são 56 finalizações certas contra 64 como visitante.

Botafogo

Levando em consideração apenas jogadas com a bola em movimento, a estatística de gols esperados (xG) é a que melhor demonstra esta dificuldade para transformar boas chances em gols dentro de casa: o Botafogo fez apenas oito gols dentro da expectativa de 12.3 em sua casa. Fora de seus domínios, foram marcados 14 dentro de um xG de 14.17.

Ou seja: para diminuir o nível de decepção que tem causado aos torcedores nos jogos em casa, o Botafogo de Luís Castro precisa parar de desperdiçar tantas oportunidades no ataque. É algo que passa por ter mais calma, menos ansiedade, treino e até mesmo sorte.