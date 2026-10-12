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"O que está acontecendo é chocante": Mourinho detona o ambiente e as estrelas estão à beira da explosão!

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J. Mourinho
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A bomba espera a retirada do detonador

As dúvidas aumentam dentro do vestiário do Real Madrid em relação ao português José Mourinho, diante do que relatórios da imprensa descreveram como exagero em suas reações e desejo de estar no centro das atenções, em meio ao crescente desconforto entre vários jogadores, num momento em que a equipe sofre com a queda de rendimento e a falta de sintonia entre seus principais astros.

O confronto contra o Villarreal, que terminou com uma vitória pouco convincente do Real Madrid, devolveu o treinador português ao centro da polêmica, depois de ele entrar no campo para celebrar o gol do brasileiro Vinícius Júnior, em uma cena que desviou a atenção do autor do gol e dos demais jogadores, causando estranheza em alguns de seus companheiros.

Segundos depois, o árbitro Isidro Díaz de Mera anulou o gol após consulta ao árbitro de vídeo, por Vinícius ter puxado o cabelo do adversário no início da jogada, antes de mostrar o cartão vermelho ao jogador brasileiro.

As atitudes de Mourinho não pararam aí: ele estimulou repetidamente seus jogadores a deixarem o banco de reservas para protestar contra as decisões da arbitragem, antes de decidir não comparecer à entrevista coletiva após a partida.

Vestiário do Real Madrid cada vez mais tenso

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Segundo o jornal "Sport", as atitudes recentes de Mourinho aumentaram a tensão dentro do vestiário, liderado pelo astro francês Kylian Mbappé, em meio ao descontentamento que vários jogadores já vinham demonstrando há algum tempo com o comportamento de Vinícius dentro de campo, antes que se somasse ao cenário a intensidade das reações do treinador português, que chegou ao Real Madrid em meio à expectativa de dar mais calma e estabilidade à equipe.

O time merengue vive um início de temporada turbulento, após ficar atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol, em consequência das derrotas para Atlético de Madrid e Real Betis, além das dificuldades em uma série de partidas, entre elas os jogos contra Elche, Inter de Milão, Espanyol e Villarreal, nos quais não apresentou o nível esperado.

A crise não se limita aos resultados: o meio-campo continua sendo um ponto fraco da equipe, apesar dos grandes investimentos para reforçar o setor, enquanto Mbappé e Vinícius sofrem com a falta de sintonia suficiente dentro de campo.

A torcida do Real Madrid demonstrou insatisfação com o desempenho e vaiou o treinador e os jogadores diante da continuidade da queda técnica.

Os astros não respondem

Diante dessa situação, Mourinho voltou, segundo o jornal, ao seu estilo conhecido de escalada e provocação de polêmicas, entrando em confronto com árbitros, com a LaLiga e com a imprensa, numa tentativa de impor sua personalidade ao cenário, mas essa estratégia não conseguiu até agora conter a tensão dentro do vestiário.

Florentino Pérez recorreu ao treinador português na esperança de impor disciplina e controle ao grupo, mas os indícios sugerem que sua influência dentro da equipe não está à altura das expectativas.

Além disso, a insatisfação da torcida com Mbappé, somada à tensão na relação de Vinícius com parte das arquibancadas, se refletiu no ambiente do time, apesar de a relação amistosa entre os dois astros se manter fora de campo, diante da falta de entendimento suficiente entre eles durante as partidas.

Segundo o jornal, o desejo de Mourinho de atrair os holofotes passou a ser alvo de críticas, especialmente com a persistência dos problemas técnicos, apontando que Jude Bellingham, Federico Valverde e Arda Güler estão entre os jogadores que contam com o reconhecimento da torcida, ressaltando ainda que Valverde apresenta melhores atuações quando joga pela ponta.

O estilo de Mourinho de enviar mensagens indiretas a alguns jogadores também levantou pontos de interrogação, entre elas sua fala sobre Arda Güler, a quem descreveu como alguém que ainda não chegou ao topo, declarações que o relatório considerou parte de sua abordagem no trato com o grupo.

Mourinho está perdendo o vestiário?

Segundo o jornal, o vestiário que recebeu Mourinho com certa desconfiança, depois de surgirem expectativas de que Pérez o havia contratado para impor disciplina aos jogadores, passou a olhá-lo com ainda mais reservas.

O jornal avalia que o treinador, de 63 anos, já não apresenta a mesma imagem associada à sua chegada ao Santiago Bernabéu em 2010, quando contou com um grupo de jogadores conhecidos pela disciplina e pelo comprometimento, entre eles Álvaro Arbeloa e Xabi Alonso.

O "Sport" aponta que a permanência da influência dos astros, somada ao que descreve como a condescendência do treinador com eles, enfraqueceu sua posição diante dos demais jogadores, apesar de ele ter chegado ao clube em julho passado com grande dose de confiança e expectativas.

Após oito semanas e oito partidas, Mourinho voltou ao círculo dos confrontos, enquanto a intensidade de suas posturas fora de campo não se refletiu em melhora do desempenho da equipe dentro dele.

Esses acontecimentos trazem à memória o fim da passagem de Xabi Alonso, que registrou tensão entre o treinador e um grupo de jogadores antes de sua saída do clube, em meio a comentários sobre o papel da diretoria de Pérez no desenrolar da crise.

Com a aproximação do Clássico contra o Barcelona no estádio Camp Nou, as próximas semanas parecem decisivas para definir o rumo da temporada do Real Madrid, assim como o futuro da relação de Mourinho com seus jogadores.

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