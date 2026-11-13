Este episódio acontece dias depois dos problemas logísticos que acompanharam a viagem da seleção à Itália, que marcou sua primeira derrota sob o comando do técnico francês.
A rede francesa “RMC Sport” noticiou que a delegação da seleção francesa chegou a Bordeaux na sexta-feira, para se preparar para o confronto com a Turquia, após ter deixado a Itália na sequência da derrota diante da seleção italiana por 3 a 1, na noite de quinta-feira, na rodada anterior da Liga das Nações da Europa.
Estava previsto que os jogadores realizassem o treino às seis da tarde no estádio Matmut Atlantique, que recebe a próxima partida, mas o treino atrasou por causa de um problema no transporte dos equipamentos do centro de Clairefontaine até Bordeaux.
Os materiais necessários não chegaram no horário marcado, o que obrigou a comissão técnica a alterar sua organização e adiar o início da sessão de treino para as sete da tarde, em um novo episódio que levanta questionamentos sobre os aspectos organizacionais dentro da seleção francesa, sobretudo com a repetição desse tipo de problema desde que Zidane assumiu o comando técnico.
A seleção francesa havia sofrido sua primeira derrota sob o comando de Zidane diante da Itália, apesar de ter saído na frente com um gol marcado por Michael Olise, antes de os donos da casa conseguirem a virada e decidirem o jogo por três gols a um.
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Apesar do resultado, o técnico francês não pareceu muito preocupado com a derrota, pois rapidamente voltou sua atenção para o próximo confronto diante da Turquia, por ser a última etapa da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.
Mas a crise mais recente não foi a primeira a atingir a delegação da França durante a atual data-base; a viagem da equipe à Itália registrou problemas relacionados aos arranjos de viagem das famílias dos jogadores, o que gerou descontentamento em vários integrantes da seleção e lançou uma sombra sobre o clima da viagem antes do confronto com a Itália.
Esses acontecimentos surgem como uma extensão de problemas organizacionais que apareceram desde o início da era Zidane com a seleção, já que as datas-base de setembro e outubro passados registraram alguns transtornos relacionados aos equipamentos dos jogadores, entre eles as travas das chuteiras, as meias e a bandeirinha, detalhes que provocaram o atraso de alguns arranjos durante o retorno do ex-técnico do Real Madrid ao comando da seleção francesa.
A Federação Francesa de Futebol havia realizado uma reunião no último domingo, com o objetivo de assegurar a prontidão dos arranjos organizacionais e corrigir as falhas que apareceram durante as datas-base anteriores, mas o atraso na chegada dos equipamentos a Bordeaux revelou a persistência de alguns problemas apesar dessas medidas.
Zidane espera superar esses transtornos e se concentrar no confronto com a Turquia, marcado para domingo, depois de os aspectos logísticos terem se tornado uma fonte recorrente de incômodo para a comissão técnica e os jogadores. E, com a aproximação do fim da fase de grupos, torna-se necessário proporcionar um clima estável que ajude a seleção a se preparar para a partida longe de quaisquer obstáculos fora de campo.