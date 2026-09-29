O que aconteceu com Raphinha? Ancelotti aumenta o mistério e preocupa o Barcelona

Aumenta a incerteza em torno da lesão de Raphinha, astro do Barcelona, depois que ele deixou o campo no intervalo da partida da seleção do Brasil, seu país, que venceu a Austrália (4 a 2) nesta terça-feira, em amistoso.

Nas horas seguintes à partida, houve uma preocupação compreensível a respeito da condição física do capitão do Barcelona, já que ele sentiu dores na coxa direita. Ainda assim, e diante da escassez de informações precisas, as imagens que circularam nas redes sociais do jogador saindo de campo não mostraram nenhum sinal de preocupação de sua parte.

Na zona mista após a partida, na qual marcou um pênalti, Raphinha foi questionado: "Como você está?" E, embora sua resposta tenha sido breve, seu sorriso foi bastante expressivo, transmitindo uma sensação de tranquilidade, conforme apontou o jornal "Mundo Deportivo".

O jornal catalão pediu cautela e recomendou aguardar um comunicado oficial sobre a situação do brasileiro, já que os torcedores do Barcelona acompanham o episódio com grande preocupação após a substituição, especialmente porque Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira e ex-treinador do Real Madrid, considera Raphinha um jogador intocável.

Raphinha foi obrigado a deixar o campo no intervalo da segunda partida amistosa do Brasil durante a atual data Fifa. O atacante do Barcelona havia marcado um pênalti no último minuto do primeiro tempo e sentiu dores na coxa direita, o que levou Ancelotti a mantê-lo no vestiário e a colocar Endrick, jogador do Real Madrid, em seu lugar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a informação ao jornal "Mundo Deportivo", mas ainda não revelou a gravidade da lesão nem forneceu detalhes adicionais.

Por causa da diferença de fuso horário com a Austrália, não foi possível saber os planos do jogador, pois ninguém sabia se ele passaria por exames por lá ou se retornaria a Barcelona.

Esse silêncio gerou certa confusão. Embora as informações recebidas pelo Barcelona indiquem que ele sente algum incômodo, a gravidade do caso é desconhecida, e ninguém se arrisca a especular sobre a seriedade da situação até que os detalhes se esclareçam.

Na mesma linha, Ancelotti não fez nenhum comentário na coletiva de imprensa posterior, tampouco esclareceu se esses incômodos o impediriam de jogar na próxima partida do Brasil, marcada para o sábado, 3 de outubro, contra a Índia.

Raphinha sofreu duas lesões recentemente enquanto jogava pela seleção brasileira. Em março de 2026, durante um amistoso contra a França, ele foi obrigado a deixar o campo por sentir dores nos tendões do joelho direito, e os exames confirmaram uma lesão muscular, o que o levou a ser cortado da lista de convocados.

Mais tarde, em junho, ele sofreu outra lesão na Copa do Mundo, durante uma partida contra o Haiti, desta vez uma ruptura nos tendões do joelho direito, mas passou por um tratamento intensivo.

Raphinha é considerado um dos principais astros do Barcelona na atual temporada, especialmente depois da mudança de posição e de passar a atuar como centroavante, tendo marcado 14 gols em apenas 8 partidas que disputou pelo clube catalão.







