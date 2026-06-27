O que a seleção iraniana escreveu em “vermelho” nos vestiários de Seattle?

A seleção iraniana repetiu seu costume de deixar mensagens políticas nos vestiários, deixando uma nova mensagem após o empate de 1 a 1 com o Egito neste sábado, que continha referências claras ao conflito com os Estados Unidos e o entity sionista, especificamente ao bombardeio da escola de Minab, que custou a vida a 168 pessoas.

A televisão oficial iraniana transmitiu uma imagem da mensagem escrita em inglês, que dizia: “Somos da Irã, uma terra que, ao longo de milênios, sempre preferiu a honra à vitória”, reafirmando a posição adotada pela equipe desde sua primeira partida contra a Bélgica, há seis dias.

A mensagem incluía um agradecimento à cidade anfitriã de Seattle “pela boa hospitalidade”, assim como fizeram os jogadores em Los Angeles após o empate sem gols com a Bélgica; mas o que chamou a atenção foi a inscrição do número “#168” e da hashtag “#Minab” em vermelho ao lado do texto principal.

O número e a hashtag referem-se ao bombardeio de uma escola na cidade iraniana de Minab, em 28 de fevereiro passado, que resultou na morte de 155 pessoas, entre elas 120 crianças, segundo as autoridades iranianas, que acusaram os Estados Unidos de serem os responsáveis, enquanto o jornal “New York Times” informou que o Exército americano lançou o míssil após um erro na identificação do alvo e abriu uma investigação sobre o incidente.

A mensagem acrescentou: “Para nós, o futebol não é apenas uma competição por resultados, mas um teste de caráter”, antes de a equipe agradecer “a todos os iranianos que dedicaram seus corações, suas vozes e suas almas ao Irã”, concluindo com a frase “O Irã permanecerá”.

A seleção iraniana ocupa atualmente o terceiro lugar em seu grupo e aguarda os resultados dos outros grupos para saber se se classificará para as oitavas de final entre as melhores terceiras colocadas, enquanto suas mensagens políticas continuam gerando polêmica nos bastidores do torneio.