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FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

O quarteto do Real Madrid surpreende Mourinho

Schalke x Real Madrid
Schalke
Real Madrid
Amistosos de clubes
J. Mourinho
K. Mbappe
M. Cucurella
J. Bellingham
T. Courtois
Espanha

O Real Madrid encerrou o período de preparação para a nova temporada após vencer o Schalke por 3 a 0, e já começou a pensar na estreia no Campeonato Espanhol, que será diante do Espanyol, no próximo sábado.

Os merengues deixam para trás uma pré-temporada em que não conheceram o gosto da derrota, e as primeiras impressões colhidas pelo técnico José Mourinho não poderiam ser mais otimistas e positivas, sobretudo porque o treinador não pôde contar com o elenco completo até poucos dias atrás, a começar por jogadores como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Marc Cucurella e Jude Bellingham.

Entre todos eles, Mourinho quis frisar, inclusive publicamente, o grau de comprometimento que têm com a equipe.

O treinador português declarou, em entrevista ao canal do Real Madrid: "Estou feliz com aqueles que chegaram mais tarde. Não é fácil entrar diretamente num nível alto de intensidade como o que trabalhamos. E não é fácil para eles fazer uma sessão de treino dupla de manhã e à tarde, porque treinam pela manhã com o grupo e, à tarde, com o pequeno grupo que acaba de chegar."

Segundo a rede "Defensa Central", Mourinho compartilha a mesma mensagem dentro do clube, pois está bastante impressionado com o profissionalismo de todos os jogadores e com o alto grau de responsabilidade que demonstram, e especificamente com 4 jogadores que lhe deixaram uma forte impressão desde o primeiro momento, depois que os viu disputar seus primeiros minutos.

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Os casos do quarteto Mbappé, Courtois, Cucurella e Bellingham ganham importância especial, porque todos eles chegaram a Valdebebas antes da data marcada para se juntarem ao grupo, tendo encurtado seus períodos de férias e retornado mais cedo.

O próprio Mourinho elogiou esse fato diante de Florentino Pérez, presidente do clube, e também falou sobre isso com sua comissão técnica, considerando-o uma prova magnífica do senso de dever e de responsabilidade desses jogadores.

Para além da qualidade técnica de que dispõem todos esses jogadores, Mourinho destaca, entre seus atletas, o desejo e o entusiasmo que demonstraram, dois aspectos que nem ele mesmo esperava e que o surpreenderam de forma positiva, e isso a apenas poucos dias do início da nova temporada.

Mourinho tem consciência do tamanho do desafio que o aguarda durante sua segunda passagem pelo Real Madrid, e por isso quis enviar uma mensagem de otimismo e entusiasmo à torcida do clube, com a aproximação do início das competições de verdade.

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