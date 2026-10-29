As derrotas para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e para o Real Madrid no Campeonato Espanhol obrigaram o Barcelona, comandado pelo técnico alemão Hansi Flick, a parar e refletir profundamente, além de traçar um plano coletivo para um novo começo.

O Barcelona perdeu pela primeira vez nesta temporada para o PSG, dentro do Parc des Princes, pelo placar de 4 a 2, antes de perder o clássico para o Real Madrid, no Camp Nou, por 2 a 1.

Por esse motivo, a reunião desta quarta-feira entre os jogadores do clube catalão, Flick e toda a sua comissão técnica ganhou uma importância que vai além do aspecto recreativo, segundo informou o jornal "Mundo Deportivo".

Longe do barulho da imprensa e no ambiente privado da Cidade Esportiva Joan Gamper, após uma sessão de fotos para um evento promocional, o Barcelona buscou restabelecer a comunicação, fortalecer os vínculos entre os membros do elenco e consolidar sua união em preparação para o que os espera, que também é um grande desafio.

As duas próximas partidas do Barcelona serão disputadas no Camp Nou contra o Alavés, em 31 de outubro, às 21h, e contra o Aston Villa, em 3 de novembro, no mesmo horário, antes da viagem ao estádio Wanda Metropolitano para enfrentar o Atlético de Madrid em 8 de novembro, às 21h.

O jornal catalão destacou que os três jogos antes do período de paralisação para datas Fifa compartilham da mesma necessidade: a recuperação do melhor nível do time e a demonstração da coesão que ele exibiu em suas 11 primeiras vitórias, uma característica exigida por um Flick frustrado. Já os ajustes táticos são uma questão totalmente à parte, especialmente com as lesões que atingiram o elenco em momentos inoportunos, sobretudo na linha defensiva.

Assim surgiu a ideia de reunir o grupo para um churrasco, após o treino matinal em preparação para a partida contra o Alavés, por iniciativa dos capitães das equipes, encabeçados por Raphinha e Rodri, que concordaram em se hospedar nas instalações do clube. O clube se absteve de esclarecer se o churrasco já estava planejado previamente ou se foi resultado da dupla decepção.

O "Mundo Deportivo" acrescentou: "O churrasco durou cerca de uma hora e meia, pois as equipes não se constroem apenas na lousa branca, mas também se moldam por meio de conversas em torno de uma mesa, longe das câmeras e dos holofotes, no contexto de um diálogo natural".

Uma fonte de dentro do clube catalão explicou ao jornal: "Não se trata de apagar o que aconteceu, mas de reconciliar-se com isso juntos".

Desde sua chegada, Flick afirmou repetidamente que o segredo do sucesso deste time, vencedor de cinco títulos em apenas dois anos (dois no Campeonato Espanhol, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei), está na união, e declarou diversas vezes: "O vestiário é uma família", sem fazer distinção entre os titulares que carregam uma carga maior e os jogadores cujo papel se limita ao apoio, mas que não são menos eficazes.

De agora em diante, caberá a Flick a tarefa de reconstruir um time que sofre com o excesso de lesões, especialmente na linha defensiva. Com Eric García e Andreas Christensen ainda em recuperação de suas lesões, e Jules Koundé tentando voltar a tempo, o técnico alemão buscará montar o time mais forte possível para evitar a perda de mais pontos para seus concorrentes mais próximos no Campeonato Espanhol, já que o Atlético de Madrid está apenas dois pontos atrás, e o Real Madrid reduziu a diferença para três pontos.



