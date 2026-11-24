Tottenham garante o futuro de sua promessa

O Tottenham agiu para manter um de seus jogadores mais valiosos e ofereceu a Williams-Barnett um contrato melhorado e de longo prazo. O clube anunciou a renovação na terça-feira e confirmou que o torcedor do Tottenham desde a infância ampliou sua permanência em N17 quando restavam 18 meses de seu vínculo anterior.

Com a iniciativa da diretoria, a jovem promessa seguirá como peça central do projeto conduzido pelo técnico De Zerbi. O novo acordo recompensa a rápida ascensão do jogador, que chegou à base vindo do Luton Town em 2018.

Embora já fosse conhecido no futebol de base havia anos, sua chegada ao time principal foi conduzida com cuidado. Depois de uma breve participação na Copa da Liga Inglesa aos 16 anos, na temporada passada, o versátil meia-atacante mostrou recentemente que está pronto para lidar com as exigências físicas e táticas da primeira divisão semana após semana.

Estreia histórica gera comparações com Yamal

Williams-Barnett chamou a atenção do público do futebol na vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town, no sábado. Em sua primeira partida como titular na Premier League, precisou de apenas 15 minutos para marcar e se tornou o jogador mais jovem do Tottenham a fazer um gol na competição desde Gareth Bale, em 2007.

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Ele não parou por aí: mais tarde, deu uma assistência decisiva para Dominic Solanke ampliar a vantagem. Eleito o melhor em campo, deixou o gramado sob uma grande ovação dos torcedores da casa.

Sua atuação impressionou tanto que De Zerbi se sentiu à vontade para comparar o jogador da seleção inglesa sub-19 ao jovem fenômeno do Barcelona Lamine Yamal. "Estou confiante quanto a isso porque ele tem muita confiança. Conhece todas as suas qualidades, mas acho que tem uma família muito boa, e isso é fundamental para esse tipo de jogador", explicou De Zerbi à imprensa.

De Zerbi confia em joia da base

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A confiança de De Zerbi no jogador já era evidente antes mesmo do início da partida de sábado, quando pediu aos mais experientes que apoiassem o estreante. O técnico contou: "Quando anunciei os 11 titulares aos jogadores, eu disse: 'lembrem-se do primeiro jogo de vocês, da estreia de vocês, e ajudem o garoto amanhã, porque ele é um dos nossos e, se jogar bem, teremos mais chances de vencer a partida'."

O jogador de 18 anos correspondeu à altura, justificando a confiança da comissão técnica e a decisão do clube de acelerar as negociações por seu novo contrato.

Com o futuro definido, Williams-Barnett deve ter um papel importante enquanto o Tottenham enfrenta um calendário de jogos apertado no inverno. Sua capacidade de atuar em diferentes posições no ataque dá flexibilidade tática a De Zerbi, enquanto seus números recordistas indicam que ele tem a precisão nas finalizações exigida no mais alto nível.